Una fan emocionada, moda y tacos en la visita de Dua Lipa a México

México, 22 mar (EFE).- La cantante inglesa Dua Lipa estuvo en la Ciudad de México como parte de una campaña comercial de una firma de moda francesa y en su estancia en México vivió un pequeño momento de angustia cuando una fanática intentó acercarse a ella de forma brusca.

Fue en las instalaciones del Proyecto Público Prim que se llevó a cabo la campaña "Libre" de la firma francesa de la que Lipa es protagonista.

En ese mismo recinto, fanáticos esperaron en la entrada con la intención de ver salir a la reciente ganadora del Grammy por mejor álbum de pop vocal por su disco "Future Nostalgia".

Aunque la mayoría de quienes la esperaron lo hicieron desde sus lugares y sin librar la seguridad marcada por el lugar, una de sus seguidoras no pudo contener la emoción de ver a la cantante y a su salida, corrió hacia donde ella estaba antes de que pudiera abordar el auto que la esperaba.

No obstante, la seguridad logró contener la emoción de la joven y el único altercado que Lipa vivió fue un pequeño empujón y un susto.

DISFRUTA DE MÉXICO

La cantante también compartió imágenes en su cuenta de Instagram de sus buenos momentos en México.

Primero, con fotografías de ella posando en el recinto donde trabajo con el director Nabil Elderkin, quien está a cargo de la campaña de moda y que también es responsable de los videos de su más reciente álbum.

En una segunda publicación se observan imágenes de tacos de pastor y otras delicias gastronómicas mexicanas con el mensaje: "Esta es mi lenta transición para convertirme en una 'blogger' de comida".

Esta no es la primera vez que la artista visita México, la cantante fue parte del festival musical Corona Capital 2017 y en el 2020 visitó las playas de Tulum, en el Caribe mexicano, para pasar las fiestas de fin de año.

Sin embargo, la visita anterior no fue bien vista por algunos de sus seguidores quienes la acusaron de inconsciente por llevar a cabo viajes en tiempos tan duros como los que se viven por la pandemia.

Ahora fanáticos temen que la autora de "Don't start now" no quiera volver a México por lo sucedido con la fanática por lo que se hizo viral la etiqueta "#sorryduacdmx", para pedir disculpas en nombre de los mexicanos.