Trump apoya la candidatura de rival del político que negó que hubo fraude en 2020

En la imagen, el republicano, Jody Hice. EFE/EPA/Graeme Jennings

Miami, 22 mar (EFE).- El expresidente de EE.UU. Donald Trump respaldó este lunes la candidatura de Jody Hice para reemplazar al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, quien aseguró que no hubo fraude en ese estado en las elecciones de noviembre pasado en las que ganó el demócrata Joe Biden.

"A diferencia del actual secretario (Raffensperger) Jody lidera el frente con integridad. Tengo un 100 % de confianza en Jody para luchar por elecciones libres, justas y seguras en Georgia", expresó Trump, quien ejerció su mandato entre 2017 y 2021, en un comunicado.

Raffensperger, quien certificó la validez de los resultados electorales de Georgia, señaló después del recuento manual de los votos en 2020 que "los números no mienten", en respuesta a las innumerables denuncias sin pruebas de Trump de irregularidades en la elecciones presidenciales.

"Jody detendrá el fraude y hará que nuestras elecciones sean honestas", agregó Trump.

Jody Hice, actualmente congresista, "ha sido un luchador firme por los valores conservadores de Georgia", indicó Trump.

El congresista republicano fue uno de los que se opuso a certificar la victoria de Biden en Georgia el pasado 6 de enero, después del asalto al Capitolio por parte se simpatizantes de Trump que dejó cinco muertos.

En febrero, la oficina de Raffensperger inició una investigación sobre los supuestos intentos de Trump de anular los resultados electorales del estado.

La investigación iniciada incluye una llamada telefónica del propio exmandatario a Raffensperger, en la que Trump lo presionó para que "encontrara" votos para anular los resultados electorales.

Trump, que nunca ha reconocido su derrota, promovió la teoría desmentida por el propio Raffensperger, de que en Georgia los votos por correo no pueden verificarse, lo que habría llevado a que votaran incluso muertos.