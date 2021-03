Tenis.-Rafa Nadal buscará su 12º título en el Barcelona Open Banc Sabadell 2021

04/12/2019 El tenista español Rafa Nadal en el Barcelona Open Banc Sabadell 2019 DEPORTES BARCELONA OPEN BANC SABADELL



BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal participará en el Barcelona Open Banc Sabadell, que se disputará del 17 al 25 de abril, en busca de su decimosegundo título en el RCTB-1899, en un torneo del que ya es leyenda y cuya Pista Central lleva su nombre.



"Rafa Nadal ha confirmado su participación en el próximo Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, que en este 2021 celebra su edición número 68 del 17 al 25 de abril", anunció la organización del torneo.



El mallorquín hará parada en su gira de tierra en Barcelona, en el torneo de su club, con la intención de sumar el Godó número 12 en la que será su decimosexta participación.



Nadal será el número uno del torneo y, como campeón del mismo en once ocasiones, intentará recuperar un cetro que en 2019 fue conquistado por el austriaco Dominic Thiem y que, en 2020, quedó desierto al no poder disputarse el torneo por la pandemia de coronavirus.



El director deportivo del torneo, David Ferrer, se mostró "muy ilusionado" con la participación de su antiguo rival. "La presencia de Rafa en Barcelona es muy importante para el torneo y lo será todavía más después de la cancelación de la edición del año pasado", aseguró.



"Lo que ha hecho Nadal a lo largo de su carrera es algo muy bestia y único. Hay que explicar a todos los aficionados que lo que hemos visto con este jugador no se va a volver a repetir. Rafa es una leyenda de este deporte y hay que disfrutarle mientras podamos", añadió Ferrer.