Tailandia relajará cuarentena para turistas vacunados

ARCHIVO - Turistas en las playas de la isla tailandesa de Phuket. Tailandia quiere relajar a principios del próximo mes las disposiciones sobre cuarentena para los viajeros que hayan sido vacunados contra el coronavirus. Foto: Norbert Drews/dpa

Tailandia está planificando relajar a principios del próximo mes las disposiciones sobre cuarentena para los viajeros que hayan sido vacunados contra el coronavirus, aseguraron las autoridades de Salud del país. Los viajeros que puedan certificar que recibieron la vacuna contra la covid-19 tendrán que hacer una cuarentena de solo siete días, dijo el ministro de Salud, Anutin Charnvirakul, en el marco del anuncio de una nueva serie de medidas. Anutin señaló que estas nuevas medidas, que aún deben ser aprobadas por el gabinete de ministros, podrían entrar en vigor a principios de abril. Las disposiciones no se aplicarán a aquellos que provengan de países africanos, que tendrán que cumplir con una cuarentena de 14 días, agregó. El ministro sostuvo que los viajeros provenientes de países no africanos que no hayan sido vacunados podrían ver reducida la cuarentena a diez días. La industria turística de Tailandia, que generalmente supone más del 10 por ciento de su economía, se vio fuertemente golpeada por la pandemia de coronavirus. Anutin dijo que las medidas podrían relajarse aún más en octubre si al menos el 70 por ciento del personal de salud en Tailandia, la población de más riesgo y las personas que trabajan en turismo fueron vacunados. Agregó que Tailandia necesitará otras entre diez y veinte millones de dosis de vacunas contra la covid-19, además de las 63 millones de dosis que ya encargó. La población tailandesa es de aproximadamante 70 millones. dpa