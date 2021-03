Stuart aventaja a Papo en la carrera por el título de FMS Argentina

El santafesino Stuart se impuso a Papo en la batalla decisiva por el campeonato en la octava y penúltima jornada de la Freestyle Máster Series (FMS) Argentina y encarará la última fecha como líder en solitario de la clasificación. EFE/ Christian Ugarte/Archivo

Madrid, 22 mar (EFE).- El santafesino Stuart se impuso a Papo en la batalla decisiva por el campeonato en la octava y penúltima jornada de la Freestyle Máster Series (FMS) Argentina y encarará la última fecha como líder en solitario de la clasificación.

Stuart venció tras una réplica a Papo en el enfrentamiento directo entre los dos principales candidatos al campeonato liguero de FMS, pues llegaban a la octava jornada como primer y segundo clasificado, empatados a 16 puntos.

Así, 'Stu', con 18 tantos, aventaja a Papo en un punto de margen en la cabeza de la tabla y afrontará la última y decisiva jornada como el máximo favorito para coronarse campeón de la tercera temporada de FMS Argentina.

Tal como ocurrió en las dos campañas anteriores, la historia de Papo como el eterno aspirante derrotado a las puertas de la victoria se volvió a repetir ante Stuart con idéntico resultado al de sus batallas ante Wos, campeón en 2019, y Trueno, en 2020.

A pesar de ser uno de los pilares en el crecimiento, desarrollo y asentamiento de la industria del 'freestyle', una de las figuras más trascendentales en la expansión de la disciplina y uno de los competidores más experimentados y apoyados por el público, al rapero de Mar de Plata la adrenalina volvió a jugarle una mala pasada. Los nervios y la excitación se apoderaron del estilo de Papo, que se alejó de la narrativa de la batalla y no pudo exhibir la esencia de su estilo como 'freestyler'.

Aunque Papo consiguió forzar la réplica, Stuart mantuvo la solidez argumental expuesta durante el desarrollo de la batalla y decantó a su favor la ronda de desempate. Tras este triunfo, solo Dtoke, su rival en la última jornada, separa al improvisador de Santa Fe de convertirse en el nuevo campeón.

Mecha, el tercero en discordia en la tabla con 15 puntos, también consiguió hacer valer su contundencia, solidez y frecuencia con el 'punchline' para sumar un nuevo MVP (328 puntos) y los tres tantos ante MKS que le permiten seguir de cerca la cabeza de carrera.

En lo que al resto de la jornada respecta, Nacho venció al colista Sub, cuyas opciones de esquivar el descenso cada jornada son más remotas, y mantuvo sus aspiraciones de finalizar el curso entre los cuatro primeros puestos que dan acceso a la FMS Internacional. Igualado con Klan a 14 puntos, la lucha por el último billete a la cita mundialista se decidirá en su duelo directo en la jornada final.

Dtoke también consiguió desmarcarse de la zona baja al vencer a Cacha tras una réplica, al que dejó en una situación crítica, en novena y penúltima posición con 8 puntos. El 'freestyler' de Lobería tendrá que arrebatarle los puntos a Papo en la novena jornada si quiere mantenerse en la liga una temporada más, pero, a su vez, 'La bestia del hardcore' no podrá dejar escapar la victoria si quiere aprovecharse de un posible tropiezo de Stuart.

Por último, Klan defendió su puesto ante Wolf haciendo alarde de su habitual estilo, dejando fluir sobre los 'beats' de DJ Zone su carisma y personalidad. No obstante, Wolf logró alargar el duelo hasta la réplica y rescatar un punto que le permitió ascender a la octava plaza, salir del descenso directo y tomar aire antes de la última jornada, en la que tendrá que enfrentarse con su hermano MKS. David Timón y Pedro Martín