Somalia.- La comunidad internacional pide a los políticos que "muestren liderazgo" para poner fin a la crisis electoral

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La comunidad internacional ha pedido a los políticos de Somalia que "muestren liderazgo" para poner fin a la crisis desencadenada en el país a causa de las elecciones, previstas para diciembre, de cara a la nueva reunión prevista para este lunes en la capital, Mogadiscio.



"Les pedimos que se reúnan rápidamente y que muestren liderazgo a la hora de avanzar en las propuestas del comité técnico de Baidoa del 16 de febrero para aplicar el modelo electoral del 17 de septiembre de 2020 y proceder a celebrar elecciones sin más retrasos", han afirmado.



Así, han reclamado a través de un comunicado "consultas" con "otros actores", entre ellos "actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios clave" para "escuchar sus puntos de vista y garantizar un apoyo amplio al proceso electoral".



"No vemos alternativa viable a la aplicación del modelo electoral del 17 de septiembre para un calendario rápido y celebrar elecciones pacíficas, inclusivas, libres, justas y creíbles", han dicho, al tiempo que han reiterado que "no apoyarán un proceso electoral parcial o paralelo ni ninguna iniciativa que lleve a la extensión de los mandatos previos".



"Pedimos a los líderes somalíes que aprovechen esta oportunidad para un acuerdo político pacífico que lleve a unas elecciones y que alcancen los compromisos necesarios, en interés de la nación somalí y su pueblo", han manifestado, antes de subrayar su "compromiso" con el "apoyo a la aplicación del proceso electoral una vez se acuerden los detalles".



El comunicado ha sido firmado por Naciones Unidas, la Unión Europea, la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD), la Liga Árabe, y los gobiernos de Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos Etiopía, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Qatar, Reino Unido, Sudán, Suecia, Suiza, Turquía, Uganda y Yibuti.



El presidente de Somalia, Mohamed Abdulahi Mohamed, ha convocado este mismo lunes a los líderes de los estados que integran el país para desbloquear la crisis, durante la que expiró su mandato sin que se hayan celebrado nuevos comicios, lo que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por la oposición.



Los candidatos de la oposición de Somalia se unieron el jueves a los líderes de las regiones de Puntlandia y Jubalandia para formar el Consejo Nacional de Salvación (CNS), que busca unas elecciones "pacíficas, estables e inclusivas" en el país africano.



La oposición reclamó a finales de febrero al mandatario, conocido popularmente como 'Farmajo', que abandone el poder y le han acusado de "no querer celebrar elecciones libres y justas", antes de reiterar sus exigencias de que se investigue la represión de las protestas del 19 de febrero, que se saldaron con diez muertos.