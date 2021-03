Seúl cae un 0,13 % por el temor inflacionista

Seoul (Republic Of), 09/03/2020.- South Korean dealers work in front of monitors at the Hana Bank in Seoul, South Korea, 09 March 2020. The benchmark South Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) plummeted 85.45 points, or 4.19 percent, to close at 1,954.77, due to the economic influence of the coronavirus edpidemic, as well as the drop in oil prices related to the end of a OPEC supply cut agreement with Russia. (Corea del Sur, Rusia, Seúl) EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Seúl, 22 mar (EFE).- La Bolsa de Seúl cerró hoy con una caída de su principal indicador del 0,13 % en otra jornada marcada por el persistente temor a la inflación pospandemia.

El selectivo surcoreano Kospi perdió hoy lunes 4,07 puntos hasta situarse en 3.035,46 unidades, mientras que el índice de valores tecnológicos Kosdaq avanzó en cambio un 0,07 %, o 27 puntos, hasta 412,64 enteros.

Aunque la sesión arrancó sin dirección clara, las ventas de los inversores foráneos e institucionales acabaron dejando en terreno negativo al referencial.

El ambiente en la plaza surcoreana volvió a ser el mismo que la semana pasada después de que el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años terminaran la semana en máximos no vistos hace 14 meses.

No obstante, y pese al retroceso del Kospi, los fabricantes de chips no tuvieron una mala jornada gracias a los consistentes datos de pedidos despachados en las últimas semanas.

De este modo, la ficha de mayor peso en Seúl, Samsung Electronics, ganó hoy un 0,12 %, y el segundo mayor fabricante mundial de semiconductores, SK hynix, cerró plano.

El operador del principal portal de internet surcoreano, Naver, cayó un 1,37 %, aunque su rival Kakao ganó un 0,3 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics subió un 0,99 %, mientras que Celltrion cayó en cambio un 1,37 %.

El sector metalúrgico vivió una buena sesión ante las expectativas de recuperación de la demanda, por lo que la acería Posco escaló un 5,2 % y Korea Zinc acabó un 0,62 % al alza.