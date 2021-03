Rusia lamenta que Biden no aceptara la invitación de Putin para conversar

El presidente de EEUU, Joe Biden. EFE/EPA/Yuri Gripas

Moscú, 22 mar (EFE).- Rusia lamentó este lunes que el presidente estadounidense, Joe Biden, no haya aceptado la invitación de Vladímir Putin, para mantener una conversación en formato de videoconferencia después de que el inquilino de la Casa Blanca calificara de "asesino" al mandatario ruso.

"Se ha perdido una oportunidad más para buscar una salida al atolladero en el que se encuentran las relaciones ruso-estadounidenses por culpa de Washington", señaló el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado.

La diplomacia rusa subrayó que la responsabilidad por ello recae plenamente en EEUU.

Putin cursó la semana pasada una invitación a su homólogo estadounidense para hablar el viernes o este lunes "en directo" sobre las maltrechas relaciones bilaterales.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó hoy que la agenda del líder ruso de este lunes no incluye una conversación con Biden.

"Tengo entendido, que la parte estadounidense no mostró disposición al respecto", zanjó Peskov.

El embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, llegó este domingo a Moscú para consultas después de que Biden calificara en una entrevista de "asesino" a su homólogo ruso Putin, palabras que Rusia prometió no pasar por alto.

Este lunes Antónov llevó a cabo reuniones en la sede del Ministerio de Exteriores, que se prolongaron dos horas y acabaron sin declaraciones para la prensa.

El Kremlin calificó previamente de "muy malas" las relaciones actuales con EEUU tras unas palabras "sin precedentes" del presidente de EEUU sobre el líder ruso.

A la vez, Rusia aseguró que está dispuesta a continuar las relaciones con Washington, puesto que estas responden a los intereses no solo de los dos países, sino de todo el mundo.

"Nosotros siempre confiamos en lo mejor, pero estamos preparados para lo peor", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.