R.Unido- Sturgeon es absuelta de violar el código ministerial por las denuncias de acoso sexual contra Salmond

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha sido absuelta de las acusaciones de mentir deliberadamente al Parlamento en relación a las denuncias de acoso sexual contra el antiguo líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP), Alex Salmond.



La investigación, llevada a cabo de manera independiente por el antiguo fiscal general de Irlanda James Hamilton, ha señalado que Sturgeon no violó el código ministerial ni influyó en las pesquisas contra Salmond, acusado en 2018 por varias trabajadoras del SNP y funcionarias públicas durante su etapa al frente del Gobierno escocés entre 2007 y 2014. Finalmente Salmond fue absuelto en los tribunales.



"Doy la bienvenida a las conclusiones de la investigación independiente de James Hamilton, que son exhaustivas, basadas en pruebas e inequívocas", ha celebrado Sturgeon en un comunicado, en el que solicita a los partidos de la oposición que respeten el fallo y dejen de exigir su dimisión.



"Busqué en cada etapa de este tema actuar con integridad y en el interés público. Como he dejado claro anteriormente, no consideré que había roto el código, pero estos hallazgos son una adjudicación oficial, definitiva e independiente", ha remarcado.



Hamilton fue designado como asesor independiente para investigar si Sturgeon habría incumplido el código ministerial después de que los tribunales fallaran a favor de Salmond declarando ilegal la investigación interna que llevó a cabo el actual Gobierno contra él.



Hace una semanas, Sturgeon se enfrentó a una comisión del Parlamento escocés formada por estas acusaciones de mala praxis, en donde rechazó las "absurdas insinuaciones" de que habría actuado con "malicia" en una suerte de "conspiración" contra Salmond, absuelto en 2020, quien siempre ha calificado estas acusaciones de acoso sexual de "mentiras con fines políticos".



"Hoy quiero, una vez más, recordarle a la gente que en el corazón de este caso están las mujeres que tuvieron el coraje de presentarse y denunciar. Que se sintieran defraudadas por el manejo de sus quejas por parte del Gobierno escocés no está en discusión, y nuevamente les pido disculpas por eso", ha expresado Sturgeon.



Se espera también que este martes se hagan públicas las conclusiones de la investigación llevada a cabo por el Parlamento. Ese mismo día está previsto que la oposición conservadora presente una moción de censura contra Sturgeon, la cual no tiene vistas de prosperar después de la decisión de Hamilton.