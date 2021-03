Río de Janeiro cierra las "actividades no esenciales" durante 10 días

Fotografía de personas con cubrebocas caminando por una calle en Vila Isabel, el 26 de enero del 2021, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Fabio Motta

Río de Janeiro, 22 mar (EFE).- Las autoridades de la ciudad de Río de Janeiro y la vecina Niteroi anunciaron este lunes unas nuevas medidas para contener el avance de la covid-19, que implican cerrar las "actividades no esenciales" durante un plazo de diez días.

La restricción, que se suma a un cierre de las playas ya aplicado durante el fin de semana, estará en vigor entre los próximos 26 de marzo y 4 de abril, según anunciaron en rueda de prensa los alcaldes de Río, Eduardo Paes, y Niteroi, Alex Grael.

También durante todo ese período, que incluye los días de Semana Santa, será declarado festivo en ambas ciudades, anticipando algunas festividades que serían celebradas a lo largo de este año.

Paes justificó esas medidas en el hecho de que, en los últimos diez días, el número de personas a la espera de una cama de cuidados intensivos subió de 64 a 493, lo que refleja el colapso de la red hospitalaria en la ciudad, que tiene reflejos también en Niteroi.

"Nadie toma estas decisiones feliz, alegre o por placer. Las hemos tomado por absoluta necesidad y escuchando mucho a la ciencia, entendiendo los aspectos económicos, pero escuchando a la ciencia", dijo el alcalde de Río de Janeiro.

"Son medidas duras, pero son necesarias", porque "los números son incontestables" y "llega un momento en que debemos cuidar la vida", insistió para justificar decisiones abiertamente criticadas por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

"Si vamos a parar esos diez días, no es para hacer fiestas, no es para celebrar nada", subrayó Paes, quien envió un mensaje especial "a los jóvenes", a quienes pidió "especial cuidado" pues están entre los más afectados por la nueva ola de la pandemia que sufre Río de Janeiro.

Las medidas anunciadas este lunes por Río de Janeiro y Niteroi son similares a las adoptadas ya por la prefectura de Sao Paulo, que del mismo modo permitirá solamente las llamadas "actividades esenciales" durante el período comprendido entre el 26 de marzo y el 4 de abril.

Sin embargo, el Gobierno de Bolsonaro ha presentado una demanda ante la Corte Suprema, sobre la cual aún no hay decisión pero en la que se exige que sea limitado el poder de alcaldes y gobernadores para decretar cierres temporales de las actividades económicas.

Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia y suma hasta ahora cerca de 290.000 decesos y unos 12 de millones de casos.

Río de Janeiro, la segunda ciudad más golpeada después de Sao Paulo, acumula cerca de 625.000 contagios, con poco más de 35.000 muertes, y al igual que todo el país muestra desde hace semanas una curva creciente y descontrolada, según los especialistas.