MUNDO VIRUS: Los contagios progresan en Europa, entre protestas contra restricciones

PARÍS:

Los contagios progresan en Europa, entre protestas contra restricciones

La tercera ola de covid-19 sigue su avance este domingo en Europa, con protestas contra las crecientes restricciones como telón de fondo, y en el mundo, con las playas de Rio de Janeiro cerradas y Miami Beach bajo toque de queda.

NUEVA YORK:

La idea de un gran monumento en EEUU a los muertos por covid gana fuerza

¿Tendrá Estados Unidos su propio monumento nacional a las víctimas de covid? Aumentan los llamados a un gran lugar de peregrinaje para el país oficialmente más enlutado del mundo por la pandemia, con más de 540.000 muertos.

TULUM, México:

Tulum, el paraíso mexicano de las fiestas sin reglas sanitarias

Festivales de música electrónica, fiestas clandestinas, discotecas libres de tapabocas. Tulum y otros destinos del Caribe mexicano se han convertido en el paraíso de turistas para quienes el covid-19 es apenas una sombra.

BERLÍN:

Las postales ayudan a los alemanes a seguir en contacto durante la pandemia

Pequeños rectángulos de cartón de colores vivos empapelan casi todas las paredes del apartamento de Gesa Funke en Berlín, y tiene muchos más guardados. Símbolo de vacaciones, las postales se ponen de moda en Alemania ahora que la pandemia reduce las posibilidades de viajar.

WOLVERHAMPTON, Reino Unido:

Un año "horrible" para una familia británica sacudida por la pandemia

Un coma inducido, una reanimación y una muerte: un año después del inicio del brote en el Reino Unido, el país más afectado de Europa, la familia de Darren Buttrick, de 49 años, superviviente del covid-19, hace un repaso de un año "horrible".

ST ALBANS, Reino Unido:

Los pubs británicos se esfuerzan por ver el vaso medio lleno pese al coronavirus

Botes de pintura en lugar de barriles de cerveza se amontonan en el Great Northern, un pub de St Albans, al norte de Londres, un año después de que el Reino Unido entrara en su primer confinamiento contra el coronavirus.

CARACAS:

La policía, a la caza de infractores de medidas contra el covid en barriada de Venezuela

"Repitan: '¡Debo utilizar el tapabocas!'", ordena un policía a un grupo de adolescentes en una barriada a las afueras de Caracas. Los chicos cumplen con desánimo. "¡Más fuerte, no les oigo!", insiste el oficial.

WASHINGTON:

El gobierno de Biden, a la defensiva ante su primera crisis migratoria

"La frontera está cerrada": a la defensiva y señalado por haber provocado la llegada de miles de migrantes, el gobierno de Joe Biden se empleaba el domingo en todos los frentes para tratar de tranquilizar sobre su capacidad para manejar la primera gran crisis de su presidencia.

BUDAPEST:

Hacia un "pop patriota", nuevo frente en la guerra cultural en Hungría

Un plan del gobierno húngaro de Viktor Orban para impulsar el pop local sin perder de vista la identidad húngara suscita preocupación entre los artistas por miedo a la censura.

FAGRADALSFJALL, Islandia:

La erupción volcánica en Islandia embelesa a los visitantes

A pocos metros de la lava, miles de curiosos contemplan hipnotizados el espectáculo de la erupción de un volcán en las laderas del monte Fagradalsfjall, cerca de la capital de Islandia. Los más temerarios tuestan malvaviscos y asan perritos calientes.

RANGÚN:

Movimiento prodemocracia desafía a la junta birmana con manifestaciones nocturnas

Manifestantes prodemocracia, entre ellos numerosos médicos en blusa blanca, decidieron movilizarse día y noche contra la junta militar, cuya represión desde el golpe militar del 1 de febrero ha dejado unos 250 muertos, el último de ellos este domingo.

JERUSALÉN:

En Israel, unas elecciones "imprevisibles" que se decidirán por detalles

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su adversario Yair Lapid intentan este domingo convencer a sus partidarios de que superen la "fatiga electoral" en vísperas de las cuartas elecciones parlamentarias en menos de dos años en el país, que se juegan en micro-detalles.

JERUSALÉN:

La crucial decisión de los palestinos de Jerusalén Este entre dos elecciones

Los palestinos de Jerusalén Este pagan sus impuestos, viven y trabajan en Israel, pero no podrán votar en las legislativas israelíes del martes, a menos de haber cambiado de nacionalidad y perder por tanto el derecho de votar en los comicios palestinos.

Por Hiba ASLAN

BRAZZAVILLE:

Termina la primera vuelta de elecciones en Congo, cuyo presidente aspita a la reelección

Los habitantes de la República del Congo acudieron este domingo a las urnas, privados de internet, en unas elecciones en las que el incombustible presidente saliente Denis Sassou Nguesso se enfrentaba a seis rivales en busca de su reelección desde la primera vuelta.

KONNA, Malí:

Un rayo de esperanza en Konna, una ciudad martirizada del centro de Malí

Apenas un kilómetro separan el chasis abandonado de un tanque del ejército maliense del nuevo campamento militar de Konna, que las autoridades ven como un rayo de esperanza en la guerra del Sahel.

BOGOTÁ:

BID apuesta por "década de oportunidades" en América Latina ante desafíos de pandemia

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apostó este domingo por impulsar "una década de oportunidades", ante los estragos causados por la pandemia en América Latina.

RIAD:

Los beneficios del gigante energético saudita Aramco se desploman en 2020

El gigante energético saudita Aramco anunció este domingo que su beneficio neto cayó un 44,4% en 2020, por la baja de los precios del crudo, en un año en el que la pandemia afectó la demanda mundial.

FRÁNCFORT, Alemania:

Volkswagen desafía a Tesla con su apuesta por el coche eléctrico

Elon Musk llevaba más de diez años en Twitter cuando en enero el presidente de Volkswagen, Herbert Diess, llegó a la red con un mensaje: el gigante alemán se pondrá al día en la carrera por los vehículos eléctricos.

Por Yann SCHREIBER

LAUSANA, Suiza:

Un grupo de niños suizos acaricia su "sueño" de ir a Marte

Leo se ajusta su overol plateado, se pone el casco con cuidado y se une a sus compañeros, todos astronautas en potencia de camino hacia la nave espacial. "¡Ir a Marte es mi sueño!", exclama, ansioso, el niño de 8 años.

SHANGHÁI, China:

El aumento de divorcios en China deja sin un respiro a los consejeros matrimoniales

Desde su oficina de Shanghái el consejero matrimonial Zhu Shenyong da recomendaciones en vivo a través de varios teléfonos simultáneamente a una audiencia ansiosa por salvar sus relaciones de pareja. Con el aumento de divorcios en China está muy ocupado.

PARÍS:

¿El mejor amigo del hombre es un enemigo del planeta?

¿Su simpático can es más dañino para el clima que un SUV? Esta tesis iconoclasta no es unánime, por decir algo pero, pese a todo, los científicos piden a los amantes de los perros y gatos que no miren para otro lado: su animal tiene un impacto sobre el planeta.

