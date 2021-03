Portaltic.-Xiaomi se prepara para un "megalanzamiento" el 29 de marzo

22/03/2021 Anuncio de evento de presentación de producto POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XIAOMI



MADRID, 22 (Portaltic/EP)



La compañía china Xiaomi ha anunciado un evento para el próximo 29 de marzo en el que presentará un nuevo producto, un "megalanzamiento" que, asegura, los seguidores de la marca no deben perderse.



Xiaomi ha fijado en el calendario su próximo evento de presentación, que tendrá lugar el 29 de marzo y con formato digital, y podrá seguirse a través de los canales oficiales de la compañía en Facebook, Twitter, YouTube, y también en su web.



Este evento acogerá la presentación de un nuevo producto, y será, como lo ha calificado la propia Xiaomi, un "megalanzamiento", que los fans de la compañía no deben perderse.



Aunque no ha dado pistas de lo que se mostrará a finales de marzo, se espera que Xiaomi presente los nuevos miembros de la familia Mi11: Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra y Mi 11 Lite, como señalan en GSMArena.