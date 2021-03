Portaltic.-Una comunidad de preservación lanza más de 700 prototipos de juegos de PlayStation 2

23/11/2015 Playstation 2 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA PLAYSTATION



Una comunidad de preservación de videojuegos retro ha recopilado la información de más de 700 prototipos de juegos de PlaysSation 2 gracias a la donación anónima de una persona, y ha liberado 860 GB de información completa de estos títulos para que los usuarios lo descarguen y utilicen libremente.



La organización para la preservación de videojuegos The Hidden Palace ha anunciado el lanzamiento de los títulos dentro del proyecto 'Project Deluge', a través del cual planean "archivar y evaluar todos los elementos que aparecen en un conjunto de materiales de desarrollo de videojuegos que han sido recopilados a lo largo de muchos años", aseguran en su web. Estos elementos son prototipos de videojuegos, activos de preproducción y material de archivo de diferentes generaciones de consolas.



El proyecto ha comenzado esta "primera parte" gracias a la donación de una persona anónima que ofreció de forma desinteresada una gran cantidad de este tipo de elementos que había recopilado él mismo a The Hidden Palace.



Tras un proceso de análisis y procesamiento, el equipo ha podido recuperar más de 700 prototipos de videojuegos jugables, que ocupan unos 860 GB y que estarán disponibles "en las próximas horas" en The Internet Archive, según han confirmado en Twitter.



La empresa libera de forma pública estos títulos que pueden jugarse porque son prototipos diferentes a las versiones finales de los productos, pero también ha archivado información de casi 300 que coinciden exactamente con las versiones finales y que, por tanto, no pueden compartir, pero sí salvaguardar para evitar su desaparación.



El material recopilado incluye también versiones previas de videojuegos diseñadas para la prensa, reseñas, prototipos de localización, demos técnicas o compilaciones de depuración.