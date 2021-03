Portaltic.-Facebook eliminó 1.300 millones de cuentas falsas entre octubre y diciembre de 2020

MADRID, 22 (Portaltic/EP)



Combatir la desinformación requiere un enfoque integral, para afrontar los diferentes retos que plantea, como ha defendido Facebook haciendo balance de las acciones realizadas entre octubre y diciembre de 2020, cuando eliminaron 1.300 millones de cuantas falsas.



Esta semana, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos examinará la forma en que las plataformas sociales como Facebook atajan el problema de la desinformación. La compañía tecnológica, no obstante, ha incidido en que no se puede pensar en la desinformación como un único desafío, ni puede resolverse con una única solución.



"Abordar la desinformación requiere abordar varios desafíos, incluidos las cuentas falsas, el comportamiento engañoso y el contenido erróneo y dañino", ha indicado el vicepresidente de Integridad, Guy Rosen, en el blog oficial.



Entre octubre y diciembre de 2020, la compañía inhabilitó 1.300 millones de cuentas falsas, y eliminó más de cien redes de comportamiento no auténtico coordinado de la plataforma. También ha combatido el comportamiento engañoso desde la estructura de incentivos económicos que lo sustenta.



Además, la compañía ha creado equipos y sistemas dedicados a los comportamientos no auténticos detrás de los denominados 'clickbaits' y ha utilizado su sistema de inteligencia artificial para detectar fraudes.



La compañía tecnológica trabaja con más de 80 verificadores de datos independientes, que revisan el contenido en más de 60 idiomas, para abordar el problema que plantea la información errónea compartida por los usuarios, "incluso de buena fe".



Cuando los verificadores detectan una información como falsa, se añade a la publicación una etiqueta de advertencia, que en el 95 por ciento de los casos disuade a la gente de hacer clic en ella. "También notificamos a la persona que lo publicó y reducimos la distribución de páginas, grupos y dominios que comparten información errónea repetidamente", asegura Rosen.



En el marco de la pandemia de coronavirus, los sistemas de inteligencia artificial han permitido eliminar más de 12 millones de publicaciones sobre la Covid-19 y las vacunas. También han empleado estas herramientas para detectar copias cuando alguien intenta compartirlas.



Con este balance, el directivo indica que "si bien nadie puede eliminar por completo la información errónea de Internet", en Facebook siguen "utilizando la investigación, los equipos y las tecnologías para abordarla de la manera más completa y efectiva posible".