Philadelphia 76ers se impone por 100-101 frente a New York Knicks

Philadelphia 76ers consiguió vencer frente a New York Knicks fuera de casa por 100-101 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New York Knicks lograron la victoria en casa contra Orlando Magic por 94-93, mientras que los de Philadelphia 76ers también ganaron en casa a Sacramento Kings por 129-105, consiguiendo un total de cuatro victorias en sus cinco últimos partidos. Philadelphia 76ers, con este resultado, se queda con una de las plazas de acceso a los Play-off con 30 victorias en 43 partidos jugados. Por su parte, New York Knicks, tras el partido, también continúa en puestos de Play-off con 21 partidos ganados de 43 disputados.

Durante el primer cuarto el liderazgo estuvo en manos de los jugadores de Philadelphia 76ers, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 15-0 y llegaron a ir ganando por 13 puntos (4-17) y terminó con un 15-23. Después, en el segundo cuarto recortaron distancias los locales, de hecho, consiguieron un parcial de 13-0 durante el cuarto y redujeron la diferencia a valores mínimos al final del cuarto, el cual acabó con un resultado parcial de 27-20. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 42-43 en el marcador.

En el transcurso del tercer cuarto hubo alternancias en el luminoso, que concluyó con un resultado parcial de 22-21 (y un 64-64 total). Finalmente, El último cuarto no fue para ninguno de los dos equipos y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 24-24. Tras todo esto, el partido llegaba al final del cuarto con un empate a 88-88 entre ambos equipos, por lo que fue necesario extender el tiempo reglamentario a una prórroga.

Durante la prórroga hubo varios movimientos en el marcador y acabó con un resultado parcial de 12-13, siendo el resultado final del partido 100-101 a favor de Philadelphia 76ers.

Durante el partido, destacaron Shake Milton y Tobias Harris por su participación en el encuentro, tras conseguir 21 puntos, tres asistencias y tres rebotes y 20 puntos, cuatro asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Julius Randle y RJ Barrett por sus intervenciones en el encuentro, con 24 puntos, tres asistencias y siete rebotes y 19 puntos, cuatro asistencias y ocho rebotes respectivamente.

En la próxima jornada de la NBA, New York Knicks medirá sus fuerzas con Washington Wizards en el Madison Square Garden. Por su parte, Philadelphia 76ers se verá las caras con Golden State Warriors en el Chase Center.