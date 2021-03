Oposición venezolana estima que las vacunas del Covax llegarán en dos meses

BOG100. BOGOTÁ (COLOMBIA), 18/03/2019.- El diputado de la Asamblea Nacional venezolana José Manuel Olivares participa en una rueda de prensa este lunes, en Bogotá (Colombia). Los diputados de la Asamblea Nacional venezolana Gaby Arellano y José Manuel Olivares dan una rueda de prensa para hablar de la ayuda humanitaria almacenada en Cúcuta. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Caracas, 22 mar (EFE).- La oposición de Venezuela dijo este lunes que las vacunas contra la covid-19 del mecanismo Covax llegarán al país en dos meses o, a más tardar, en junio, luego de que el viernes aprobara pedir a Estados Unidos una licencia para acceder a los fondos que la nación caribeña tiene retenidos y financiar el plan.

"Si todo sale bien (...) yo creo que la vacunación efectiva en nuestro país podrá ser en dos meses, comenzar el mecanismo Covax a vacunar en Venezuela", dijo el opositor José Manuel Olivares al programa Día a Día, del portal web En Conexión, donde agregó que "en el peor de los escenarios" se iniciaría en junio.

Olivares ofreció estas declaraciones a propósito de que ostenta el cargo de comisionado para la salud y la atención sanitaria que le otorgó Juan Guaidó en 2019, luego de que se proclamara presidente interino al desconocer el segundo mandato de Nicolás Maduro, quien ganó unos comicios cuestionados por varios países, entre ellos EEUU.

Recordó que, debido a esta crisis política, los activos de Venezuela en EEUU se encuentran "protegidos" y son controlados, pero no administrados, por la oposición, y que por ello el antichavismo acordó solicitar una autorización a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) para acceder a los fondos y pagar el Covax.

Aseguró que la "única exigencia" que ha puesto la oposición para el pago de las vacunas es que no haya "ningún tipo" de manejo de las vacunas por parte de partidos o planes gubernamentales, sino que se rija por estándares internacionales.

PROCESO DE PAGO DEL PLAN COVAX

Explicó también que el dinero de las vacunas será transferido directamente desde cuentas del Departamento del Tesoro norteamericano "a los organismos implementadores que van a ser OPS (Organización Panamericana de la Salud) y Unicef (el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia)".

El viernes, la oposición venezolana, que controló el Parlamento desde 2015 hasta enero de este año, se reunió bajo la figura de la comisión delegada, una instancia legislativa que agrupa a menos del 10 % de los diputados y cuya validez venció en enero, cuando se instaló una aplastante mayoría chavista en la Cámara.

El antichavismo está utilizando esta figura para buscar dar "validez" a sus decisiones, a propósito de que varios países desconocieron las elecciones en las que fueron escogidos los actuales diputados.

En la reunión del viernes, los opositores acordaron solicitar más de 30 millones de dólares para la cadena de frío y pagar el acceso al mecanismo Covax.

En el país, según datos oficiales, se han contagiado 151.123 personas de covid-19 y 1.493 han fallecido, pero la oposición y el gremio médico sostiene que hay un "subregistro" de casos.

Venezuela, además, ya cuenta con 700.000 vacunas contra la covid-19, 500.000 de ellas provenientes de China y las otras 200.000 de Rusia.

El Gobierno de Maduro firmó un acuerdo con Rusia para la compra de 10 millones de vacunas, mientras que no se conocen los detalles del acuerdo con China.