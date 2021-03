OMS: Las desigualdades en el acceso a las vacunas son más grotescas cada día

FOTOGALERÍA - GEN03. GINEBRA (SUIZA), 11/03/2020.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, habla durante una rueda de prensa el 9 de marzo de 2020, en Ginebra (Suiza). La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este miércoles que el coronavirus (COVID-19) ya puede definirse como una "pandemia", después de que en las últimas dos semanas el número de casos fuera de China se multiplicase por 13 y el de países afectados se triplicase. EFE/ Salvatore Di Nolfi

Ginebra, 22 mar (EFE).- Cada día que pasa las desigualdades en el acceso de los países a las vacunas contra la covid-19 se acentúan y se hacen “más grotescas”, afirmó hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Al evaluar para la prensa la situación de la pandemia y de la distribución de las vacunas que están en el mercado, el responsable agregó que es “chocante” que los países con más recursos hagan “tan poco” para revertir esta situación.

Sin nombrar a los países, Tedros criticó a aquellos que “prefieren vacunar a gente joven y que no está en ninguna categoría de riesgo a costa de que otros países puedan vacunar a sus trabajadores sanitarios y personas mayores”.

Israel es el país que más ha vacunado, con prácticamente toda su población elegible que ha recibido la primera dosis de la vacuna y más de la mitad ambas dosis.

Emiratos Arabes Unidos, el Reino Unido, Chile y Estados Unidos son los países que siguen en la lista de aquellos que han inmunizado a la mayor proporción de sus habitantes.

“Algunos países están en la carrera por vacunar a sus poblaciones enteras, mientras otros países no tienen nada. Esto puede comprarles una seguridad a corto plazo, pero es una impresión de seguridad falsa”, les advirtió.

Recordó que mientras se permita que la transmisión del coronavirus continúe en distintas partes del planeta aparecerán más variantes que, potencialmente, podrán evadir la acción de las vacunas.

Sin embargo, no todos los países han tomado el camino de acaparar vacunas, si podían.

Corea del Sur, un país con medios económicos suficientes como para haber negociado contratos directos con las farmacéuticas, optó por formar parte de la plataforma COVAX, creada por la OMS en colaboración con otras organizaciones, para una distribución equitativa de las vacunas y esperar su turno.

De 450 millones de vacunas administradas hasta hoy, COVAX solo ha distribuido 30 millones porque no recibe los suministros suficientes.