Olimpia golea en el debut de Órteman y comparte liderato con Cerro Porteño

Órteman, que esta semana sustituyó a Néstor Gorosito, movió las mismas fichas que el argentino, si bien pareció que la apuesta de charrúa apunta más al juego del antecesor de ambos, Diego Garnero, ahora en Libertad. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 21 mar (EFE).- Olimpia alcanzó la cabeza del Apertura este domingo al vencer a River Plate (4-1) en el debut como técnico del uruguayo Sergio Órteman, un liderato compartido con Cerro Porteño, que derrotó a Guaraní (2-1) y pendiente del partido de este lunes de Libertad, con un punto menos que ambos y que el lunes cierra la novena jornada.

Órteman, que esta semana sustituyó a Néstor Gorosito, movió las mismas fichas que el argentino, si bien pareció que la apuesta de charrúa apunta más al juego del antecesor de ambos, Diego Garnero, ahora en Libertad.

No obstante quedaron secuelas del corto periodo de Gorosito como el atasque en el centro del campo, que hubiera sido un peligroso pasillo de tener en frente a un rival de mayor jerarquía que el Kelito.

Sin artillería, el Decano se puso en el 2-0 en la primera mitad con doblete de Jorge Recalde.

Sin embargo, los locales se durmieron a partir de ese resultado, lo que derivó en el único tanto del visitante, obra de Pablo Zeballos.

El segundo periodo tuvo la misma tónica hasta que el veterano Roque Santa Cruz llamó al orden con varias jugadas de peligro, un aviso recogido por el uruguayo Alejandro Silva, con diana de zurda en el 31.

Walter González, la nueva baza de Olimpia, hizo el tercero, y Rodrigo Rojas el cuarto.

Antes, en el arranque del domingo de fútbol, Cerro Porteño encadenó tres triunfos ante un Guaraní que no se lo puso fácil pese a jugar con diez desde el minuto 24 tras la expulsión de Juan Franco.

La doble amonestación dio alas a los de Barrio Obrero, que volvió a tener en ataque a Mauro Boselli y a Claudio Aquino, el autor del primer tanto, en el 40.

En realidad un golazo de falta directa ante el que nada pudo hacer el guardameta Gaspar Servio.

El partido atravesó una indefinición en la segunda parte en la que ninguno de los conjuntos se imponía al otro, hasta que en el 82 Guillermo Benítez hizo el empate, aprovechando la salida en falso de Rodrigo Muñoz.

Los orientados por Francisco Arce tuvieron el santo de cara en el 91 con una vacilación del defensa Richard Rentería que dejó el balón a los pies de Robert Morales, que no perdonó.

Con el resultado el equipo que dirige el argentino Gustavo Costas se hunde en la zona inferior de la tabla del Apertura, su única opción tras su eliminación esta semana de la Libertadores ante el colombiano Atlético Nacional.

En partido de la víspera, el que abrió la fecha, Nacional empató en casa ante 12 de Octubre, un punto de tibio sabor ante uno de los colistas, pero que le mantiene arriba, con quince puntos.

La jornada finaliza el lunes con el Guaireña-Sol de América y con el Libertad-Sportivo Luqueño.

Un Libertad con un partido menos.