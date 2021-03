Níger.- El Tribunal Constitucional ratifica la victoria del candidato gubernamental pese a las denuncias opositoras

13/11/2020 Mohamed Bazoum, candidato a la Presidencia de Níger POLITICA AFRICA NÍGER INTERNACIONAL TWITTER MOHAMED BAZOUM



Mueren cerca de 40 personas en nuevos ataques cerca de la frontera con Malí



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Constitucional de Níger ha ratificado este domingo la victoria del candidato gubernamental a la Presidencia, Mohamed Bazoum, en la segunda vuelta de las elecciones celebradas en febrero, pese a las denuncias de fraude formuladas por el principal candidato opositor, Mahamane Ousmane.



El presidente del Constitucional, Bouba Mahamane, ha resaltado que Bazoum recabó el 55,66 por ciento de los votos, por los 44,34 por ciento recibidos por el expresidente nigerino, por lo que ha sido proclamado vencedor, según ha informado el diario oficial 'Le Sahel'.



Los resultados ratificados por el Tribunal Constitucional recogen una tasa de participación del 62,91 por ciento y confirman que el mandato del nuevo presidente arrancará el 2 de abril, con lo que sucederá de esta forma a Mahamadou Issoufou, quien no concurrió a los comicios tras completar los dos mandatos que fija como límite la Carta Magna de Níger.



El anuncio de la victoria de Bazoum por parte de la comisión electoral provocó una oleada de protestas después de que Ousmane rechazara su derrota, incidentes que se saldaron con al menos dos muertos y cientos de detenidos, incluido el destacado opositor Hama Amadou, quien fuera primer ministro del país y cuya candidatura a la Presidencia fue rechazada.



Ousmane reiteró el 10 de marzo que fue el vencedor en las elecciones y resaltó que la oposición defenderá su victoria en los tribunales, días después de que la opositora Coalición para una Alternancia Democrática (CAP 20/21) y sus partidos aliados convocaran nuevas movilizaciones en el país.



Así, el expresidente nigerino manifestó que se hizo con el 50,3 por ciento de las papeletas y defendió que "no se ha inventado" esta cifra. "Ni mi partido, ni la coalición que me apoya, ni yo mismo aceptaremos este fraude electoral que se está preparando", zanjó.



El anuncio del Constitucional ha llegado apenas unas horas después de la muerte de al menos 40 civiles en una serie de ataques ejecutados por personas armadas no identificadas contra varias aldeas en la región de Tahoua, cerca de la frontera con Malí y escenario de un repunte de la violencia durante los últimos meses.



Fuentes locales citadas por el portal de noticias ActuNiger han indicado que las aldeas atacadas son Akifakif, Bakorat e Intazayene, todas ellas situadas en el departamento de Tillia, antes de agregar que los incidentes se han saldado con importantes daños materiales.



Asimismo, han resaltado que las autoridades han enviado refuerzos de seguridad a la zona ante los ataques, que han tenido lugar cerca de una semana después de la muerte de alrededor de 60 civiles en otro ataque contra la localidad de Banibangou, también situada cerca de la frontera con Malí.



El nuevo presidente tendrá que lidiar con el aumento de ataques yihadistas, la pobreza generalizada y la inseguridad alimentaria. Níger, el quinto mayor exportador de uranio a nivel mundial, es también el país menos desarrollado del mundo entre los 189 clasificados por el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.



El país se ha convertido en un eje en la lucha contra los yihadistas y otros grupos armados en la región del Sahel. Francia ha desplegado tropas, su mayor operación militar en el extranjero, mientras que Estados Unidos tiene una base de drones estimada en 110 millones de dólares (90,5 millones de euros aproximadamente) en la ciudad de Agadez.