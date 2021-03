Minera canadiense confía resolver conflicto en proyecto mexicano

(Bloomberg) -- El máximo ejecutivo de Americas Gold and Silver Corp. dijo sentirse optimista de que una disputa que ha provocado el cierre en una de sus minas en México durante unos 14 meses podría pronto resolverse gracias a una serie de reuniones que sostendrá con importantes miembros del gabinete federal mexicano esta semana.

El presidente ejecutivo, Darren Blasutti, le apuesta a que las reuniones de alto nivel proporcionarán suficiente influencia para romper el punto muerto que ha mantenido cerrada la mina de su compañía en el estado occidental de Sinaloa desde enero de 2020 cuando extrabajadores comenzaron a bloquear el sitio. El enfrentamiento se debe a los contratos por cuestiones no laborales, incluido el acarreo y transporte de concreto, según la empresa con sede en Toronto.

“Básicamente le estamos solicitando al Gobierno mexicano que defienda el estado de derecho, que elimine a los actores criminales y que nos ayude a reabrir la mina y mantenerla abierta de manera segura”, dijo el domingo Blasutti en una entrevista.

Blasutti indicó que tiene programado reunirse el martes con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en Ciudad de México, donde presionará para que el Gobierno federal intervenga para eliminar el bloqueo que involucra a unas 15 personas. Las apelaciones anteriores con las autoridades locales y estatales no han tenido éxito, dijo.

“Me siento optimista del lado del Gobierno porque las secretarias con los que estamos tratando ahora comprenden la situación por “completo, dijo Blasutti.

Representantes de las dos Secretarías federales no respondieron a las solicitudes de Bloomberg News para confirmar las reuniones.

Atención del presidente

La disputa ha llamado la atención del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quien se le cuestionó la semana pasada sobre este tema en una rueda de prensa, el presidente incluso planteó la posibilidad de revocar la concesión de Americas Gold and Silver si la empresa no aceptaba un nuevo liderazgo sindical en el sitio. Hace dos años, desde que asumió el cargo, López Obrador se ha comprometido repetidamente a defender a los trabajadores y sindicatos mexicanos, y a menudo se ha enfrentado con inversionistas internacionales y la comunidad empresarial de la nación.

Blasutti dijo que no hay base legal para revocar la concesión y que Americas Gold and Silver presentará una queja bajo las disposiciones de libre comercio si México no elimina el bloqueo. El caso brindaría una oportunidad para que el Gobierno de México asegure a las empresas extranjeras que se respetarán las inversiones en el país, señaló.

La inversión extranjera directa en la industria minera se redujo a la mitad en 2020 a US $ 344 millones el año pasado, la menor desde 2015, según datos de la Secretaría de Economía de México. Si bien se debe en parte a los cierres pandémicos, la caída de la minería fue más pronunciada que la disminución general del 15% en la inversión extranjera.

“El clima en México se ha vuelto más difícil”, dijo Blasutti.

Nota Original:Canadian Miner Is ‘Optimistic’ of End Ahead in Mexican Standoff

