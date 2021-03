Mientras River se florea en Mendoza, Boca cae como local ante Talleres

Si bien ambos están fuera de los cuatro que clasifican por zona, luego del empate en el superclásico del domingo pasado, el 'Millonario' sacó a relucir su mejor juego con alta eficacia, mientras que el 'Xeneize' volvió a ser un equipo inexpresivo y encima perdió ante los cordobeses. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 21 mar (EFE).- La sexta jornada de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino registró un contraste muy grande entre sus dos principales referentes: River Plate se floreó y goleó a domicilio por 1-6 a Godoy Cruz en Mendoza, mientras que Boca Juniors cedió su invicto como local tras caer por 1-2 ante Talleres de Córdoba en la 'Bombonera'.

Si bien ambos están fuera de los cuatro que clasifican por zona, luego del empate en el superclásico del domingo pasado, el 'Millonario' sacó a relucir su mejor juego con alta eficacia, mientras que el 'Xeneize' volvió a ser un equipo inexpresivo y encima perdió ante los cordobeses.

En otros resultados, San Lorenzo volvió a caer como local, esta vez por 1-2 ante Aldosivi; Independiente perdió ante el líder Vélez Sarsfield por 1-0, y Banfield se impuso por 2-0 ante Lanús en una nueva edición del 'Clásico del Sur del conurbano bonaerense'.

El viernes, en Rosario, el Newell's Old Boys del debutante Germán 'Mono' Burgos igualó con marcador en blanco frente a Unión.

Boca cedió su invicto y volvió a ser un equipo sin alma

En una nueva actuación fallida, Boca Juniors cedió su invicto de este 2021 al caer como local por 1-2 ante Talleres de Córdoba en 'la Bombonera' y, de esta manera, dejar un compás de preocupación e incertidumbre a un mes de su debut en la Copa Libertadores.

Carlos Auzqui y el colombiano DiegoValoyes en tiempo suplementario marcaron para el conjunto cordobés, mientras que el uruguayo Michael Santos, en contra de su valla, convirtió el único tanto del local.

Con tres empates en casa y dos victorias como visitante, Boca sumó esta noche de domingo su primer revés del certamen que lo deja en la sexta posición de la Zona B fuera de los cuatro que acceden a los cuartos de final.

Con un Santos Borré encendido, River vapuleó a Godoy Cruz

River no tuvo compasión de Godoy Cruz y en la noche del sábado se impuso por 1-6 en Mendoza para tomar envión luego del empate del último domingo en el superclásico ante Boca Juniors.

Pese a tener cinco bajas en la defensa, Marcelo Gallardo logró armar un equipo que funcionó a la perfección con un colombiano Rafael Santos Borré que convirtió cuatro dianas a las que se sumaron las de Matías Suárez y Julián Álvarez, mientras que Valentín Burgoa descontó para el elenco local.

A pesar de esta victoria, River todavía no logró acomodarse entre los cuatro que acceden a los cuartos de final ya que con diez unidades está quinto en una zona que lidera Colón.

Independiente detuvo su buen andar ante el líder Vélez

Luego de cinco triunfos en fila, Independiente cayó por 1-0 ante el líder Vélez Sarsfield que, salvo la goleada sufrida ante Boca Juniors, suma cinco victorias para lidera la Zona B de esta Copa de la Liga Profesional.

Con un tanto del peruano Luis Abram a seis minutos del final, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se impuso como local ante un rival que aún se mantiene como escolta con doce unidades a tres de distancia.

San Lorenzo cayó otra vez como local con los Romero como titulares

Con los paraguayos Ángel y Óscar Romero como titulares por primera vez como titulares bajo la conducción de Diego Dabove, San Lorenzo sufrió un duro traspié como local al caer por 1-2 ante Aldosivi de Mar del Plata, que es dirigido por Fernando Gago.

Francisco Grahl y Rodrigo Contreras anotaron para el vencedor, mientras que Franco Di Santo volvió a convertir para un 'Ciclón' al que no le alcanzó.

Tras esta tercera derrota en seis presentaciones, San Lorenzo se ubica penúltimo en la Zona A sólo por delante de Arsenal de Sarandí, que perdió los cinco encuentros que disputó.

Empate sin goles para el estreno del 'Mono' Burgos en Newell's

Apenas cuatro días después de volver a la Argentina y tan sólo con tres entrenamientos, Germán Burgos debutó en la Liga Profesional como entrenador de Newell's Old Boys con un empate sin goles ante Unión como local en el 'Coloso' Marcelo Bielsa.

De esta manera, el elenco rosarino sigue sin poder ganar y marcha penúltimo en la Zona B sólo por delante de Patronato de Paraná que suma seis caídas en igual cantidad de presentaciones.

Con una semana de trabajo por delante, el exasistente de Diego Simeone en Atlético Madrid tiene confianza en poder revertir esta actualidad del conjunto 'rojinegro'.

Banfield se quedó con el clásico ante Lanús

En una nueva edición del Clásico del Sur del conurbano bonaerense, Banfield se impuso por 2-0 ante Lanús con dos goles de Luciano Pons para aumentar la diferencia en el historial en favor del 'Taladro'.

Al término del encuentro, el presidente de Lanús advirtió que este lunes realizará una presentación ante la Asociación del Fútbol Argentino por la mala inclusión del juvenil Gregorio Tanco, que había sido expulsado la semana pasada en un partido de Reserva.

Por el lado de Banfield argumentan que el jugador había cumplido su sanción el día anterior al no disputar el encuentro de Reserva justamente ante Lanús y que estaba habilitado por sistema para ingresar al campo de juego.