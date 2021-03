Miami quiere el sistema de transporte por túneles subtérraneos de Elon Musk

En la imagen, el alcalde de Miami, Francis Suárez. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami, 22 mar (EFE).- El alcalde de Miami (Florida, EE.UU.), Francis Suárez, anunció este lunes que va a iniciar un proceso con vistas a decidir si la ciudad encarga un sistema de túneles bajo tierra para transportar a personas en vehículos Tesla con la tecnología de The Boring Company, del grupo del empresario Elon Musk.

Suárez habló en una rueda de prensa de lo que una delegación municipal encabezada por él vio en una visita que realizó este viernes a Las Vegas para conocer cómo es el sistema de túneles que está construyendo en el centro de esa ciudad The Boring Company.

El alcalde dijo que un proyecto similar es viable en Miami y puede ayudar a aliviar la congestión de tráfico de la ciudad y al hablar de la obtención de los fondos necesarios, mencionó que The Boring Company estaría dispuesta a financiarlo con fondos propios.

Según explicó, en principio se piensa en conectar las zonas norte y sur de la ciudad, desde la zona de Brickell hacia el centro de la ciudad y luego más al norte, un trayecto de unas ocho millas (12,8 kilómetros).

El objetivo es transportar a personas de "una manera eficiente y barata" en vehículos autónomos Tesla que circulan a alta velocidad por túneles de 12 pies de diámetro (3,6 metros) y paran solo en las estaciones del sistema.

Suárez indicó que sabe que un proyecto como éste puede generar críticas e invitó a los escépticos a viajar a Las Vegas y conocer lo que está haciendo allí la compañía de infraestructuras y excavaciones creada en 2016 por Musk.

Según dijo, el costo de los túneles con esta tecnología es un 90 % más barato que el de los construidos por la Alcaldía miamense para unir, por ejemplo, la ciudad y el puerto.

A título estimativo mencionó diez millones de dólares por cada 1,6 kilómetros.

También subrayó que el subsuelo de Las Vegas es mucho más duro que la piedra caliza de Miami y que en ambas ciudades hay agua por debajo.

El proyecto de Las Vegas, de más de 52 millones de dólares, es el primero de carácter comercial que realiza The Boring Company, que tiene su sitio de pruebas en Hawthorne, California, en la sede de la compañía.

Conocido como The Loop, el sistema es capaz de transportar a más de 4.000 personas por hora en una serie de automóviles eléctricos Tesla que circulan a una velocidad de hasta 250 km por hora.

La ciudad de Fort Lauderdale, a unos 40 kilómetros de Miami, también esta estudiando la posibilidad de contar con un sistema de transporte por túneles desde el centro a la playa.

En febrero el alcalde Suárez tuvo una reunión con Elon Musk, fundador de Tesla y jefe de la compañía espacial SpaceX, y a su término calificó de "oportunidad única" el sistema de transporte por túneles del empresario.

Tras mantener una "maravillosa conversación" con Musk, de 49 años, Suárez señaló en su cuenta de Twitter que planeaba reunirse con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, para mostrarles que se trata de una "oportunidad única", un "proyecto distintivo no solo para Miami, sino para el mundo entero".

Según dijo entonces, "la magnitud en términos de ahorro es significativa".