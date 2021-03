Lavrov llega a China para cuadrar estrategias ante Estados Unidos

El ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov. EFE/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Pekín, 22 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comienza hoy una visita oficial de dos días a China en la que mantendrá un encuentro con su homólogo chino, Wang Yi, confirmaron a Efe fuentes diplomáticas, en un momento de notable deterioro de las relaciones de Rusia con EEUU, y en la que se espera que ambos cuadren estrategias.

La reunión entre los dos cancilleres tendrá lugar el martes en la ciudad meridional china de Guilin y en ella se espera que cuadren estrategias en un contexto de crecientes tensiones mutuas con Estados Unidos, según expertos citados por la prensa local.

"China busca fortalecer su relación con Rusia para responder conjuntamente a los vaivenes en la política estadounidense. Pekín quiere mandar el mensaje de que un enfoque duro por parte de Washington no va a funcionar", comentó al diario South China Morning Post el académico Wu Xinbo de la Universidad de Fudan.

En una entrevista conjunta concedida a varios medios de comunicación chinos previa a su llegada hoy a Guilin, Lavrov hizo hincapié en que Pekín y Moscú buscan un orden internacional "justo y democrático que se rija por las interacciones entre los países".

"Y el modelo de interacción entre Rusia y China está libre de ataduras ideológicas, no está sujeto a oportunismos y no se dirigen contra ningún país", dijo Lavrov.

En la entrevista, el canciller ruso indicó que el mundo atraviesa "cambios complejos" por la "creciente influencia de los nuevos centros económicos, financieros y políticos", los cuales, aseguró, "nos llevan a un sistema verdaderamente multipolar".

"Sin embargo, los países occidentales, especialmente Estados Unidos, los están intentando impedir. Quieren preservar a toda costa su dominio en la economía global y en la política internacional, imponiendo a todos y en todas partes su voluntad", agregó Lavrov.

Durante la visita, los dos países celebrarán el vigésimo aniversario del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa que firmaron en 2001 para exhibir el buen momento de sus relaciones.

Según Lavrov, las relaciones bilaterales se encuentran "en su mejor momento de toda la historia", y su diálogo "mutuamente confiable y respetuoso debe servir como ejemplo para otros países".