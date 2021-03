La no relación entre Paraguay y China se cuela en la carrera de las vacunas

Vista de una dosis de la vacuna Sinovac contra la covid-19. EFE/Dedi Sinuhaji/Archivo

Asunción, 22 mar (EFE).- La Cancillería de Paraguay salió este lunes al paso de informaciones de algunos medios que aseguraban que el Gobierno estaba obstaculizando un supuesto proceso para adquirir vacunas de China y no comprometer las relaciones entre el país sudamericano y Taiwán, su único aliado en la región.

Representantes de la Cámara de Comercio Paraguay-China señalaron a algunos medios locales que comunicaron al Ministerio de Salud de la disposición de China para que Paraguay compre 14 millones de vacunas Sinovac mediante firmas privadas paraguayas.

Según esos portavoces, la falta de respuesta frenó ese proceso, si bien el fin de semana el Ministerio afirmó que esa solicitud no les había llegado por ningún cauce oficial.

En esa línea se expresó este lunes la Cancillería, que en un comunicado dijo "existen serias dudas sobre la autenticidad de dichas representaciones" y que además "no han sido debidamente probadas por los oferentes hasta la fecha".

Según la Cancillería algunos de esos ofertantes, también sin acreditación demostrada con Pekín, "condicionarían la soberanía del Estado Paraguayo al insinuar la ruptura de relaciones con la República de China (Taiwán) como requisito para la compra de las vacunas a la República Popular de China".

"Este impropio condicionamiento no encuentra justificación alguna, atendiendo a que el intercambio comercial entre el Paraguay y la República Popular de China es normal y fluido, particularmente si tenemos en cuenta el alto nivel (en cantidad y valor) de las importaciones procedentes de aquel país, pese a la falta de relaciones diplomáticas", dice el comunicado.

No obstante la Cancillería señaló que Paraguay "está abierto a negociaciones de naturaleza comercial para la compra de vacunas contra la COVID-19 con todos los Estados y actores posibles a nivel mundial".

Ello "siempre y cuando las ofertas se produzcan en un ambiente de seriedad, responsabilidad, con las garantías suficientes y que se cumplan con las exigencias sanitarias del Paraguay, para asegurar que las operaciones se verifiquen exitosamente".

Antes de ese comunicado, Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, la segunda urbe paraguaya, reiteró que la municipalidad impulsa la compra de vacunas con China a través de empresas locales.

Prieto, que en su red social anunció que el propósito es vacunar a 200.000 personas del departamento, dijo hoy al algunas emisoras de radio que entre cuatro y cinco municipios más del país seguirán la iniciativa de su intendencia, frontera con Brasil.

El acercamiento político de Paraguay con China es impedido por su alianza con Taiwán, isla que Pekín considera provincia rebelde y que mantiene relación con el país sudamericano desde la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Paraguay ha recibido hasta la fecha vacunas destinadas al personal de blanco: 36.000 de la plataforma Covax; 20.000 donadas por Chile: 3.000 de Emiratos Arabes, también donaciones; y 4.000 contratadas con Rusia.

Quedan pendientes el resto de los 4,3 millones acordados con la plataforma Covax y las faltantes del millón de la Sputnik V, cuyos cuatro millares de dosis fueron las primeras en llegar al país

La pandemia ha dejado hasta ahora un total de 3.730 muertes y 194.122 contagiados en Paraguay, con una población de unos siete millones y en alerta roja sanitaria desde hace semanas debido al aumento de casos.