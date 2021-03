La mayoría de brasileños consideran a Lula culpable de corrupción, según un sondeo

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una rueda de prensa pública el 10 de marzo de 2021, en Sao Bernardo do Campo (Brasil). EFE/ Fernando Bizerra Jr./Archivo

Sao Paulo, 22 mar (EFE).- El 57 % de los brasileños consideran al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva culpable por los delitos de corrupción de los que fue acusado, y para un 51 % la decisión de un magistrado de la Corte Suprema, que anuló sus condenaciones fue equivocada, según una encuesta divulgada este lunes.

Un sondeo del Instituto Datafolha, publicado este lunes por el diario "Folha de Sao Paulo", determinó también que un 38 % de los brasileños considera injusta la condena y otro 5 % se abstuvo de opinar.

En abril de 2018, cuando Lula fue preso, una encuesta realizada por el mismo centro demoscópico apuntó resultados similares, con un 54 % a favor de la condena, 40 % en contra y un 6 % ajenos a la decisión del entonces juez y exministro de Justicia del actual Gobierno Sergio Moro.

La encuesta de ahora indicó también que otro 51 % de los brasileños no quieren a Lula como candidato en las elecciones presidenciales de 2022, en las que su principal adversario político, el actual presidente, Jair Bolsonaro, aparece como favorito para su reelección a un segundo mandato.

Lula recuperó sus derechos políticos después de que el magistrado Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF) anulase las condenas que pesaban en su contra por presunta corrupción al considerar que la Justicia en la ciudad de Curitiba (sur) no tenía jurisprudencia sobre esas acciones.

Sin embargo, la decisión de Fachin deberá ser ratificada por el plenario de la Corte, que decidirá si se vuelve a comenzar desde cero el proceso, derivado de la operación anticorrupción Lava Jato, pero ya tramitado ante un juzgado de la capital Brasilia y no de Curitiba.

El exmandatario ya había sido condenado a penas que juntas sumaban cerca de 26 años de prisión por presunta corrupción y, por esas condenas, llegó a pasar 580 días en la cárcel en Curitiba, aunque luego fue liberado por un cambio en la jurisprudencia del Supremo.

A pesar de Bolsonaro mantenerse como favorito en las encuestas de intención de voto, las mismas apuntan a Lula como el probable candidato con potencial de igualar y superar en el pleito electoral de 2022 al líder de ultraderecha.

La encuesta, realizada entre el 15 y 16 de marzo, entrevistó 2.023 personas en todo el país, con un margen de error de dos puntos porcentuales.