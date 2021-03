La facturación de restauración y hostelería alemanas cae a la mitad en pandemia

Bremen (Germany), 09/03/2021.- Chairs and tables of a EFE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Berlín, 22 mar (EFE).- La restauración y la hostelería alemanas facturaron entre marzo de 2020 y enero de 2021, es decir, desde el mes del primer parón parcial de la vida pública por la pandemia del coronavirus, un 47,1 % menos que en el mismo período de un año atrás, según datos provisionales que publica hoy la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Desde entonces, en ningún mes la facturación en este sector alcanzó el mismo nivel que el de un año antes y la caída fue particularmente elevada en los meses de abril y diciembre de 2020 -en pleno parón parcial de la vida pública- con un 74,7 % y un 71,1 % menos, respectivamente.

En estos meses los locales solo podían ofrecer comida para llevar y los hoteles podían albergar a lo sumo a clientes en viajes de negocio.

No obstante, el alivio de las restricciones durante los meses de verano no supusieron una recuperación total para el sector, que en agosto -tradicionalmente el mes de mayor volumen de facturación- ingresó un 20,5 % menos que un año atrás.

Al mismo tiempo, el descenso de la facturación no afectó en igual medida al sector y fue mayor, y particularmente elevado, en el alojamiento -el 54,8 %- que en la restauración -el 42,7 %-.

HOTELES Y LOCALES DE VENTA DE BEBIDAS, PARTICULARMENTE AFECTADOS

La ausencia de turistas extranjeros y la cancelación de grandes eventos y ferias afectó particularmente a hoteles, hostales y pensiones, donde la facturación disminuyó entre marzo de 2020 y enero de 2021 un 57 % respecto al mismo periodo del año precedente, mientras que los alojamientos turísticos registraron un retroceso algo menor, del 41,8 %.

En tanto, los camping se beneficiaron del alivio de las restricciones y el aumento del turismo interior, y entre julio y octubre pasado facturaron incluso más que un año antes, por lo que la facturación entre marzo de 2020 y enero de 2021 se contrajo tan solo un 9,7 %.

Los negocios más afectados dentro de la restauración fueron aquellos cuyos mayores ingresos provienen de la venta de bebidas y que, entre marzo de 2020 y enero de 2021, facturaron un 62,2 % menos.

Restaurantes, bares y locales de comida rápida pudieron compensar parte de la merma de clientes con servicios a domicilio y para llevar, con lo que la facturación en ese mismo periodo se contrajo un 41,3 %.

La menor facturación tuvo como consecuencia también una caída de la cifra de empleados en el sector, del 19,2 %, entre marzo de 2020 y enero de 2021.

Los recortes de personal en hoteles, hostales y pensiones, donde la bajada de facturación fue mayor, fueron, con un 17,8 %, algo menores que en los locales de venta de bebidas, donde alcanzaron el 38,9 %.

Antes de la pandemia, en 2018, la facturación del sector había sumado 98.300 millones de euros, de los cuales 65.100 millones fueron a la restauración y 33.200 millones a la hostelería.