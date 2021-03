Horas antes del demoledor documental de Rocío Carrasco... Así estaban Antonio David y Rocío Flores

01/01/1970 Rocío Flores disfruta de un día junto a su padre después de cumplir con la cuarentena tras su participación en 'Supervivientes 2020' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS RERPOTAJES



Intentando mantenerse al margen del bombazo informativo que ha supuesto la reaparición mediática de Rocío Carrasco con su propia serie documental - 'Rocío, la verdad para seguir viva' - después de 25 años de silencio, y a pesar de conocer ya muchos de los titulares con los que pocas horas después la hija de Rocío Jurado destrozaría la ya maltrecha imagen pública de Antonio David Flores, el colaborador afrontaba uno de los momentos más complicados de su vida aprovechando para disfrutar de una comida familiar y hacer gala, una vez más, de la especial relación que tiene con sus hijos Rocío y David.



Así, horas antes de la emisión del documental, Antonio David presumía del vínculo indestructible que tiene con su familia y, dando a Rocío Carrasco donde más le duele, demostraba que, a pesar de ser tachado por su exmujer como un 'maltratador', 'egocéntrico' y 'ser diabólico' - entre otras cosas - sus hijos están a su lado incondicionalmente.



Al margen de las durísimas y polémicas confesiones que la hija de Rocío Jurado desvelaría poco después, Rocío y David Flores parecían tranquilos e, intentando 'llevar la procesión por dentro', se mostraban ante las cámaras más unicos que nunca. Así, durante una divertida y entretenida comida familiar con Antonio David, Olga Moreno y Manuel Bedmar, novio de Rocío, los hermanos compartieron confidencias y gestos de cariño que demuestran no sólo su especial relación sino también su unión ante la reaparición mediática de su madre, con la que hace años que no mantienen ningún tipo de relación.



En el siguiente vídeo te mostramos el momento más tierno de Rocío con su hermano David, al que siempre ha cuidado y protegido como si de una segunda madre se tratara.



Tras una comida familiar con la que mostraba una vez más su apoyo incondicional a su padre, Rocío repetía una vez más que estaba "tranquila" y "bien" ante la reaparición mediática de su madre y, tras confesar públicamente que no tenía miedo "a nada" de lo que pudiese contar, evitaba pronunciarse sobre las declaraciones de su progenitora asegurando que su hermano y ella son víctimas de Antonio David, al que se define como 'ser diabólico'.



Unas palabras sobre las que Rocío guardaba silencio antes de la emisión del documental, que todavía no sabemos si ha visto ni tampoco qué le ha parecido o si ha cambiado la percepción que tiene sobre su padre o sobre su madre, a quien vio por última vez en julio del año 2012.