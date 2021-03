Honduras supera los 182.000 casos de coronavirus y suma 4.443 muertes

El Sinager no registró, por segundo día, ningún paciente recuperado, por lo que se mantiene en 69.105 el número de personas que se han salvado de morir a causa de la covid-19, enfermedad de la que los dos primeros contagios fueron confirmados el 11 de marzo. EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 21 mar (EFE).- Honduras, un país con 9,5 millones de habitantes, alcanzó este domingo 182.409 casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2 y 4.443 fallecidos por la enfermedad, según un informe del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El boletín diario del ente sanitario suma trece muertes más que el sábado y 478 nuevas infecciones.

Del total de nuevo fallecidos, diez corresponden al departamento de Francisco Morazán, región central, donde está situada Tegucigalpa, y tres a Cortés, en el norte, el de mayor crecimiento industrial, comercial y económico.

Cortés y Francisco Morazán, los de mayor población, siguen siendo los principales epicentros de la pandemia, que se comenzó a expandir en marzo de 2020.

El organismo indicó además que los pacientes hospitalizados con covid-19 a nivel nacional suman 990, de los que 531 presentan una condición estable, 396 están graves y 63 en unidades de cuidados intensivos.

El Sinager no registró, por segundo día, ningún paciente recuperado, por lo que se mantiene en 69.105 el número de personas que se han salvado de morir a causa de la covid-19, enfermedad de la que los dos primeros contagios fueron confirmados el 11 de marzo.

Desde entonces, el país centroamericano está en una situación de emergencia, la que se agudizó con el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, que en noviembre dejaron casi un centenar de muertos y graves daños en la infraestructura productiva del país.

Los primeros dos casos de contagios con covid-19 fueron confirmados el 11 de marzo de 2020 y, según los registros oficiales, ese mes el número de muertos ascendió a 10.

Honduras ha tenido problemas para poner a funcionar siete hospitales móviles comprados entre marzo y abril de 2020 en Turquía a un coste que roza los 48 millones de dólares.

De los siete hospitales, de los que los últimos tres llegaron el 21 de noviembre, solamente uno está en función, en San Pedro Sula, en el norte del país, mientras que el de Tegucigalpa no atenderá pacientes con covid-19 al no cumplir con los requisitos mínimos para tratar ese tipo de enfermedad.

Los primeros dos nosocomios móviles llegaron en julio, a los que se sumaron otros dos, en octubre.