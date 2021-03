Harris: respuesta a menores migrantes debe reflejar los valores del país

En la imagen la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris. EFE/EPA/ERIN SCOTT

Miami, 22 mar (EFE).- La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, dijo este lunes en Florida que la Administración del presidente Joe Biden va a tratar el problema de los niños migrantes que llegan solos a la frontera de una manera consecuente con los valores del país.

Harris hizo esta afirmación en Jacksonville, la ciudad del noreste de Florida que visita hoy como parte de la gira "La ayuda está aquí" para promover el paquete de estímulo económico de 1,9 billones (millones de millones) de dólares aprobado por el Congreso a propuesta de la Administración Biden.

La vicepresidenta visitó un centro de vacunación en Jacksonville, donde animó a la gente a vacunarse.

"Independientemente de lo que se está hablando de las distintas variantes (de la covid-19), hay una cosa segura: si te vacunas cuando te llega el turno, es mucho más probable que no contraigas la enfermedad, o que tengas menos síntomas graves o que seas hospitalizado o mueras", dijo Harris, primera vicepresidenta de la historia de EE.UU.

La número dos del Gobierno de EE.UU. fue preguntada por las afirmaciones de dirigentes republicanos, con el expresidente Donald Trump a la cabeza, de que hay una crisis humanitaria en la frontera y las cosas han empeorado por la política migratoria de Biden, más favorable a los migrantes y buscadores de asilo.

Al juicio de Harris, al Gobierno de Biden, quien tiene previsto un viaje a la frontera con México en una fecha aún por determinar, "le dejaron una situación desafiante" en la frontera.

Harris se mostró dispuesta a visitar la frontera con México, como ya hizo cuando era candidata, pero subrayó que "hoy" no es el día de esa visita.

La vicepresidenta apoyó que los menores no acompañados que llegan al país queden bajo la custodia de del Departamento de Salud (HHS) y no de la agencia de Protección Fronteriza y Aduanas (CPB).

"Tenemos que tratar este tema de una manera que refleje nuestros valores como estadounidenses y hacerlo de una manera que sea justa y humana, pero tenemos que acogerlos", dijo.

"Hay mucho que trabajar en esto", agregó.

Harris, que fue recibida en el aeropuerto por el alcalde de Jacksonville, Lenny Curry, el congresista Al Lawson y la comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, tiene previsto participar en una reunión en u centro de suministro de alimentos para personas de bajos ingresos.

El concejal de Jacksonville Garrett Dennis, que estará en esa reunión, dijo esta mañana en un programa de televisión local que las familias están resintiéndose económicamente de la pandemia.

"Uno de cada nueve estadounidenses dijeron que no tenían suficiente comida en febrero y a comienzos de marzo" y la situación en el noreste de Florida es "mucho peor que eso", expresó Dennis.