Fútbol.- Varane: "Benzema es un competidor y está siempre decidido a demostrar que es un gran delantero"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El defensa francés del Real Madrid Raphael Varane elogió las cualidades de Karim Benzema, un jugador "siempre decidido a demostrar que es un gran delantero", aunque no quiso entrar en su ausencia de la selección, mientras que también habló de forma positiva tanto de Zinédine Zidane como Didier Deschamps.



"No es una situación fácil hablar de él en la selección de Francia, pero llevamos ocho años juntos en el Real Madrid y hemos ganado cuatro Champions, y lo que puedo decir es que Karim es un competidor, un gran trabajador. Es decidido y está siempre dispuesto a demostrar que es un gran delantero. Está en muy buena forma ahora mismo, es un jugador de primer nivel y con el que disfruto mucho jugando", afirmó Varane este lunes en rueda de prensa con la selección francesa.



Preguntado por Zinédine Zidane y Didier Deschamps, el central cree que "siempre es difícil comparar". "Son dos grandes entrenadores y su experiencia como jugador les permite entendernos bien. Son conscientes de la exigencia en un nivel muy alto y de esta cultura de la victoria. No dudan en compartir su experiencia y valiosos consejos", advirtió.



El defensa fue positivo sobre su temporada en el Real Madrid donde está tratando de "ser lo más consistente posible para ayudar al equipo". "Todavía seguimos en la Champions y en la carrera por la Liga, y espero que terminemos bien para ganar uno o dos trofeos", subrayó.



"He ganado en experiencia y mi juego sigue evolucionando. Por ejemplo, intento defender sin lanzarme al suelo, estar en una buena posición, anticiparme o usar más la pierna izquierda para desplazamientos largos. También me gustaría ser más decisivo ofensivamente para el equipo", añadió.



Finalmente, Varane se mostró "muy feliz" de volver a ver al blaugrana Ousmane Dembélé "a este nivel después de muchos problemas físicos en los últimos años". "Es rápido, impredecible y da energía a los ataques. Sus cualidades aportarían mucho a cualquier equipo del mundo y ha estado muy, muy bien las últimas semanas", opinó del extremo, de vuelta a la selección más de dos años después.