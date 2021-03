Fútbol.- El Slavia checo respetará la investigación por el presunto incidente racista ante el Rangers

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Slavia Praga checo aseguró este lunes que respetará el resultado de las investigaciones para esclarecer si su jugador Ondrej Kudela profirió un insulto de carácter racista a Glen Kamara, del Glasgow Rangers, el pasado jueves durante su partido de la Liga Europa.



El actual campeón checo ha negado las acusaciones de racismo contra Kudela y subrayaron que Kamara le golpeó después del partido, aunque el jugador del conjunto escocés dejó clara en que la versión de Kudela eran "una mentira total y absoluta" y que su compañero Bongani Zungu había sido testigo de lo sucedido.



"Todo lo que sucedió en Glasgow está siendo examinado por la UEFA y, por iniciativa nuestra, por la policía escocesa. Creemos que todo será investigado y respetaremos la decisión. Si el resultado lo acredita, actuaremos", indicó el Slavia en un comunicado en su cuenta oficial de 'Twitter'.



El equipo centroeuropeo, que se clasificó para los cuartos de final del torneo, apuntó que "pronto" conocerán "el resultado de la investigación" y también deseó que esta situación "no se agrave más". "Hacemos una llamada a nuestros aficionados para que se abstengan de cualquier declaración inapropiada, y creemos que el Rangers FC hará lo mismo. Es la única forma posible", advirtió.



"No habrá más comentarios del club, ya que no consideramos apropiado participar en el intercambio de opiniones en las redes sociales donde, entre otras cosas, se publicaron amenazas de muerte a nuestros seguidores", sentenció el Slavia.



En este sentido, el presidente del actual líder de la liga checa, Jaroslav Tvrdík, se declaró "extremadamente avergonzado" por una foto de una pancarta "absolutamente repugnante, vergonzosa y racista" dirigida hacia Kamara por un grupo de aficionados durante el fin de semana.