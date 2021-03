Fútbol.- Abidal: "Estoy seguro de que el Barça habría traído a Neymar si no hubiera fichado antes a Griezmann"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El exsecretario técnico del FC Barcelona Eric Abidal está "cien por cien convencido" de que el delantero brasileño Neymar habría vuelto al club en el verano de 2019 si no se hubiese fichado al francés Antoine Griezmann, y también apuntó que recomendó la destitución de Ernesto Valverde en diciembre de 2018.



"Diez días antes de que cerrara el mercado de fichajes, estaba en París para hablar con Leonardo. Si no hubiéramos fichado a Griezmann antes, estoy cien por cien convencido de que habríamos fichado a Neymar", señaló Abidal en una entrevista al diario británico 'The Telegraph'.



El exfutbolista recalcó que "uno de los argumentos en contra" para que el delantero volviese a Can Barça "fue que tenía una demanda contra el club". "Dijeron que tenía que detener el proceso legal si quería regresar, pero eso no era mi problema, ya que no estaba cuando se produjo esta discusión", comentó.



"En mi opinión, podría haber fichado al jugador, pero eso no sucedió. Necesitábamos un extremo, y cuando Neymar estaba en el Barcelona su nivel era increíble. No se trata de qué jugador es el mejor, sino de qué posición debemos mejorar. El presidente, sin embargo, decidió fichar a Griezmann", sentenció el francés.



Sobre su 'enfrentamiento' con Leo Messi por el enfado del '10' por considerar que les había culpado de la destitución de Ernesto Valverde, dejó claro que entendía que el argentino "era el capitán y quería defender al equipo", pero que "nunca" llegó a decir que el delantero le hubiera dicho que destituyeran al extremeño.



"Messi también me habló personalmente y tuvimos una conversación fuerte, pero puedo aceptarla. No hay problema porque hay que ser transparente. Estaba muy cómodo porque era el único jugador que me hablaba así, el único, y eso lo respeto. Yo no tengo nada que solucionar con él porque desde mi punto de vista nustra relación no ha cambiado, pero desde el suyo, no sé. Hemos intercambiado muchos mensajes y él sabe lo que estoy pensando, no quería convertir una pequeña situación personal en una grande y poner en problemas a todo el club", añadió.



En este sentido, Abidal sí recomendó el cese de Valverde "en diciembre de 2018", pero que Josep Maria Bartomeu le dijo que no era "fácil". "En cambio, tomó la decisión de renovarle dos meses después, lo contrario de lo que yo había sugerido. Por supuesto, lo acepté y seguí dando al entrenador todo mi apoyo, pero fue un poco extraño para mí", confesó.



El exdefensa también reconoció que pensó en Mauricio Pochettino como el sustituto de Valverde cuando fue destituido en enero de 2020 porque creía que "sería el mejor entrenador en esta situación, con un proyecto real". "En mi lista estaban él, Quique Setién, Massimiliano Allegri y Xavi Hernández, pero mi primera opción fue Pochettino", aseveró.