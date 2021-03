Francia.- Veolia mantiene su OPA sobre Suez y rechaza vender activos al consorcio Ardian/GIP

04/09/2018 Veolia POLITICA SOCIEDAD VEOLIA



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La compañía francesa de tratamiento de aguas y residuos Veolia ha rechazado la propuesta de su rival Suez, en la que controla un 29,9% del capital social y sobre la que ha lanzado una OPA para hacerse con el 100%, de desbloquear el conflicto que las enfrenta mediante la venta de gran parte de activos de la segunda a un consorcio liderado por Ardian y Global Infrastructure Partners (GIP).



"La dirección de Suez ha intentado en vano crear incertidumbre donde no existe: Veolia no venderá ni canjeará su participación del 29,9% en el capital de Suez. La oferta pública presentada por Veolia sigue siendo irrevocable", ha señalado la multinacional en respuesta a la propuesta del consorcio, acogida favorablemente por la dirección de Suez.



Dicha oferta, planteada este domingo en respuesta a una invitación por parte de Suez, contempla la adquisición por 11.900 millones de euros de distintos activos de la compañía gala, incluyendo todas las actividades de agua en Francia, así como de reciclaje y recuperación de residuos, además de varias actividades a nivel internacional, que pasarían a formar parte de una nueva sociedad.



En este sentido, la compañía francesa señaló que la propuesta del consorcio equivale a un valor de 20 euros por acción, por encima de los 18 euros de la OPA de Veolia.



"La propuesta realizada por el consorcio Ardian-GIP ha sido aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Suez, que la encuentra respetuosa con los grupos de interés del grupo, sus accionistas, sus clientes y sus empleados", indicó Suez en un comunicado.



"El consejo de administración de Suez ha confirmado su voluntad de encontrar una solución negociada con Veolia que sea de interés para sus empleados, clientes y accionistas. Ahora tenemos una solución, respaldada por una nueva propuesta de Ardian-GIP, que permitiría a las dos empresas concretar un acuerdo en interés de todos los interesados, y que además cumple con los objetivos marcados por el Estado francés", declaró Philippe Varin, presidente del consejo de Suez.



Sin embargo, desde Veolia han señalado "un evidente conflicto de intereses en el comunicado de prensa de Suez", al considerar "sorprendente e impactante" el enfoque adoptado por la dirección de Suez al ofrecer los activos de la empresa a dos fondos de manera "claramente contraria al interés corporativo del grupo y de sus accionistas".



Veolia, principal accionista de Suez tras comprar el pasado otoño un 29,9% de la compañía en poder de Engie a un precio de 18 euros por acción, anunció el pasado mes de febrero una oferta de compra sobre el capital de la empresa que no controla al mismo precio abonado en octubre, lo que valoraría a Suez en unos 11.300 millones de euros, pero que ha sido rechazada por Suez al considerar que no valora adecuadamente la empresa y supondría su desmantelamiento.