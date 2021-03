Fauci dice que la vacuna covid de Rusia parece “bastante eficaz”

(Bloomberg) -- Anthony Fauci, el principal experto de Estados Unidos en enfermedades infecciosas, dijo que los datos sobre la vacuna Sputnik V contra el covid-19 desarrollada en Rusia lo llevan a creer que es “bastante eficaz”.

“He echado un vistazo a algunos de los informes. Se ve bastante bien”, señaló el lunes Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, durante el programa de radio de Hugh Hewitt.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. dijo en su informe anual publicado en enero que su Oficina de Asuntos Globales (OGA, por sus siglas en inglés) buscaba persuadir a Brasil para que no autorizara la vacuna rusa, acusando a Moscú de tratar de expandir su influencia en América en detrimento de la seguridad y protección de EE.UU.”.

Fauci dijo en agosto que era escéptico sobre la vacuna después de que el Gobierno ruso la aprobara con tanta rapidez.

“Espero que los rusos hayan demostrado real y definitivamente que la vacuna es segura y eficaz”, indicó Fauci en una entrevista en ABC News en ese momento. “Dudo seriamente que lo hayan hecho”.

El Ministerio de Salud de Rusia aprobó la vacuna después de solo dos meses de ensayos.

