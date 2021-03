Expertas urgen a Latinoamérica a cubrir a migrantes en planes contra pandemia

MEX2855. TIJUANA (MÉXICO),17/06/2020.- Migrantes, en su mayoría centroamericanos, permanecen y realizan labores el 10 de junio de 2020, en un albergue en la ciudad de Tijuana en el estado de Baja California (México). Los cerca de mil migrantes varados en la mexicana ciudad de Tijuana comienzan a sentir un creciente miedo y frustración tras el cierre casi total de la frontera con Estados Unidos debido a la pandemia, que los aleja del sueño americano. EFE/Joebeth Terriquez

México, 22 mar (EFE).- La pandemia de coronavirus agravó la falta de atención a la salud de los migrantes, una problemática que se suma a que los Gobiernos latinoamericanos no han frenado las detenciones que los ponen en mayor riesgo, advirtieron este lunes expertas en México, al urgir por políticas sanitarias que incluyan a esta población.

Durante la inauguración del MigraFest 2021, Miriam González, integrante de la Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia, liderada por Amnistía Internacional, denunció que pese a la emergencia sanitaria por coronavirus, los Gobiernos de la región se han negado a incluir en las políticas de salud a la población migrante.

"Pese a los llamados internacionales y locales y aunque hoy todos sabemos que coronavirus no conoce de fronteras, no pide ni usa pasaporte ni estatus migratorio, los Gobiernos de la región han ponderado la protección migratoria por encima de la salud de los migrantes", afirmó.

Destacó que la alianza conformada en marzo de 2020 ha trabajado para poner fin a las detenciones migratorias, ha buscado evitar la deportación y que exista una adecuada recepción en las comunidades con un enfoque de género y de salud.

Isabel Vietiez, directora de la organización Population Council de México, señaló que el panorama para la población migrante en América Latina se ha complicado pues se les ha excluido de las políticas públicas, principalmente las encaminadas a proteger su salud.

Explicó que han podido detectar que, en muchos casos, los migrantes cursan con el coronavirus de forma asintomática y, al ser detenidos y deportados de manera tan rápida, no se puede determinar a cuántas personas más pudieron haber contagiado en su paso.

"Hacemos un llamado no solo a nivel país, sino regional e internacional para aprender de la situación que hemos enfrentado en torno a la covid-19", manifestó.

Del mismo modo, afirmó que el riesgo en la salud de los migrantes es alto, no solo debido al coronavirus, sino también a cuestiones como la mortalidad materna, la falta de servicios médicos esenciales y la desatención a sus enfermedades crónicas.

"Es necesario que se integre a los migrantes en las políticas públicas y se reconozcan sus derechos a la salud", zanjó.

Miriam González cuestionó cómo los Gobiernos de la región han ponderado la movilidad para actividades esenciales "y aquí cabría decir si aquellas personas que están huyendo de su país por causas de violencia o cualquier otro motivo no tienen una movilidad esencial", manifestó.

Afirmó que se cuenta con evidencia que señala que la limitación de fronteras para la población migrante ha tenido un impacto significativo en la salud de las personas.

MigraFest 2021 es un festival virtual en apoyo a las personas migrantes en el contexto de la pandemia por covid-19 y busca exigir protección para esta población.

Durante toda la semana se realizarán diversas actividades virtuales que buscan generar concienci sobre esta problemática.

Este festival se celebra en plena ola migratoria desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, un hecho que se refleja con la llegada a la frontera norte mexicana de miles de personas en las últimas semanas.