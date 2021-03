Estados Unidos.- Powell (Fed) y Weidmann (Bundesbank) afirman que no quieren competir con los bancos con sus divisas digitales

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, y el presidente del banco central de Alemania (Deutsche Bundesbank), Jens Weidmann, han remarcado este lunes que las divisas centrales de los bancos centrales no serán una forma de competencia con los bancos comerciales.



En una mesa redonda organizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), ambos banqueros han destacado que una de las principales preocupaciones que se derivan de la posible creación de estas divisas digitales de bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés) es la estabilidad financiera.



"Tenemos un sistema de dos niveles: los bancos centrales interactúan con los bancos comerciales y los bancos comerciales interactúan con el público. No queremos desestabilizar eso. No queremos competir con los bancos por la financiación", ha apostillado Powell.



De su lado, Weidmann ha indicado que el rol de los bancos centrales en la creación de divisas digitales debería ser proporcionar una "columna vertebral". De su lado, el papel de los bancos comerciales debería ser ofrecer servicios basados en ese armazón y relacionarse con los clientes finales.



"Somos proveedores de estabilidad: estabilidad macroeconómica, estabilidad de precios y estabilidad financiera", ha afirmado el presidente de la Fed.



Tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Fed están inmersos en estos momentos en el estudio de las implicaciones y la viabilidad de crear euros y dólares digitales. No obstante, ninguno de los dos ha decidido de forma definitiva si acabarán lanzándolo al mercado.