Eletrobras asegura que el lucro por su privatización será mayor de lo previsto

Vista de la entrada del edificio de Eletrobras en el centro de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Marcelo Sayão/Archivo

Río de Janeiro, 22 mar (EFE).- El beneficio económico con la privatización de la estatal brasileña Eletrobras, calculado inicialmente en 62.250 millones de reales (11.355 millones de dólares), "será mayor" de lo previsto, según señaló este lunes la cúpula directiva de la compañía de energía eléctrica.

"El cálculo del beneficio económico de la privatización realizado por el Gobierno no incluye algunos ítems", como la indexación de valores no amortizados de la hidroeléctrica de Tucuruí, en el estado de Pará (norte), según indicó el consejero Wilson Ferreira, quien hasta el 5 de marzo era presidente de la empresa.

Ferreira, quien se mantiene en el Consejo de Administración de la estatal, no profundizó sobre los detalles de esa variación, pero garantizó que será "beneficiosa" para el Estado y "para los consumidores".

"No tengo duda de que el precio a largo plazo tiene que ser revisado, equilibrado en condiciones proporcionales, de forma real, y tengo la convicción de que será mayor que eso, es mi opinión", apuntó Ferreira, para quien el "Gobierno y las entidades reguladoras" serán los responsables de ese "nuevo contrato".

La privatización de Eletrobras se arrastra desde 2016 en el Congreso y hasta la fecha no se ha concretado.

Para el ahora expresidente de la entidad, el modelo presentado por el Gobierno es la "mejor alternativa de privatización" frente a otra iniciativa que tramita en el Legislativo.

"Estamos con el camino abierto para que el valor percibido esté a salvo y vamos a caminar en sentido a la propuesta ya presentada, que es la de creación de una corporación, pero, evidentemente, con las contribuciones en ese sentido que puede dar el Congreso", resaltó.

Por el modelo de venta aprobado y presentado por el presidente, Jair Bolsonaro, al Congreso, Eletrobras, controlada por el Estado pero con acciones en bolsa, promoverá un aumento de capital del que el Gobierno se abstendrá de participar y que permitirá que los accionistas privados pasen a ser mayoritarios.

Eletrobras, la mayor generadora de energía del país y una de las mayores transportadoras eléctricas, es la principal empresa del paquete de estatales que quiere privatizar el Gobierno de Bolsonaro.

La estatal obtuvo en 2020 un beneficio neto de 6.387 millones de reales (unos 1.165 millones de dólares), un 43 % menos respecto a 2019, debido al peor desempeño en el segmento de generación, con paradas no programadas en algunas de sus plantas, y por el aumento de las provisiones.

PLAN PARA TERMINAR OBRAS EN PLANTA NUCLEAR

De otro lado, Ferreira garantizó que existe también un "contexto regulador" para dar continuidad a la construcción de la planta nuclear Angra 3, en el estado de Río de Janeiro y que tiene obras adelantadas en un 75 %, requiriendo 18.500 millones de reales (unos 3.374 millones de dólares) para su conclusión.

"Parte de eso está andando por medio de la capitalización de Eletrobras", aseveró.

Según Ferreira, la compañía espera también que hasta el final de este año 476 empleados se acojan al plan de bajas voluntarias propuesto por la empresa y con el que se pretende un ahorro de 245 millones de reales (44,6 millones de dólares).

En 2020, Eletrobras redujo el número de empleados un 4,3 % y cerró el año con una plantilla de 12.527 trabajadores.