El senador opositor colombiano Gustavo Petro fue diagnosticado con covid-19

Fotografía de archivo del senador y excandidato presidencial de Colombia Gustavo Petro. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 22 mar (EFE).- El senador de izquierdas y aspirante presidencial colombiano Gustavo Petro fue diagnosticado con covid-19, al igual que algunos de sus familiares, y se está recuperando de la enfermedad, se informó este lunes.

Un comunicado de la esposa de Petro, Verónica Alcocer, señaló que a "raíz de algunos síntomas que venía presentando le fue realizado un test de coronavirus y el resultado ha sido positivo para él, su esposa y su hija menor".

El comunicado, reproducido por medios locales, añade que los contagiados están siendo supervisados y atendidos dentro del protocolo recomendado y que su "condición médica es estable y mejora progresivamente".

Al respecto, Nicolas Petro, hijo del senador, dijo al diario El Heraldo, de Barranquilla, que su padre estuvo recibiendo terapia con oxígeno hace una semana pero que hoy le fue retirado y está evolucionando satisfactoriamente.

El congresista, próximo a cumplir 61 años, viajó hace unas semanas a Europa a visitar a algunos de sus hijos y al parecer allí se contagió del virus.

"El senador, dentro del periodo de receso de las actividades legislativas y previendo que este año y el próximo debe afrontar el proceso de elecciones, había decidido visitar a su hijo e hijas en Europa, a quienes no veía hacía más de dos años", detalla el comunicado.

Según la información, el viaje fue decidido "bajo la prioridad estricta de no correr riesgos y (...) en ningún momento dejaron de tomar todas las medidas sanitarias reglamentadas por los organismos especializados en salud, (tanto) nacionales como internacionales".

El político colombiano, que perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018 con el actual presidente colombiano, Iván Duque, fue operado en abril del año pasado en Cuba de un cáncer de esófago.

Petro, líder del movimiento de izquierdas Colombia Humana, figura en los primeros lugares de las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2022, aunque aún no ha confirmado su candidatura. EFE

ocm/joc/cpy