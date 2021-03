Ecuador es el país que más provecho le saca al acuerdo comercial con la UE

Fotografía cedida este lunes por la UE que muestra a Carlos Zaldumbide (i), director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito; Charles-Michel Geurts (c), embajador de la UE en Ecuador; e Inmaculada Montero (d), consejera comercial de la UE, hoy, durante una rueda de prensa en Quito (Ecuador). EFE/ UE

Quito, 22 mar (EFE).- Ecuador es la nación andina que mayor provecho le saca al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea (UE), con el que aumentó 0,16 % su PIB en 2020 pese a la pandemia, reveló este lunes el embajador de la UE en el país, Charles-Michel Geurts.

En una comparecencia en la que dio a conocer los datos de un estudio independiente, el representante comunitario resaltó cómo ese acuerdo que entró en vigor en 2017 ha beneficiado a Ecuador por encima de Colombia y Perú, cuya contribución a sus respectivos PIB se midió en 0,01% y 0,03, respectivamente.

"Este resultado no habría sido posible sin la apertura comercial entre la UE y Ecuador, que garantizó el intercambio de bienes y servicios permitiendo a las partes defender miles de empleos", manifestó Geurts.

ACUERDO POSITIVO PARA AMBAS PARTES

Los datos muestran que la balanza comercial entre las dos partes se ha incrementado gracias al acuerdo.

"Mientras que ese intercambio comercial fue de 650 millones de dólares entre el 2010 y el 2016, antes del acuerdo, a partir de 2017 hasta el 2020, el promedio supera los 1.000 millones de dólares cada año", resaltó el embajador.

Esas cifras reflejan, según valoró la "complementariedad total entre ambas economías".

El estudio analiza la implementación del acuerdo y los efectos económicos, sociales y ambientales que han tenido en los socios.

Y concluye que ha sido positivo para ambos socios comerciales, en particular para las exportaciones no petroleras de Ecuador donde las ganancias fueron de 3.912 millones de euros en los primeros cuatro años de aplicación.

La pandemia ha tenido un impacto en el ritmo del intercambio y a pesar de que el comercio bilateral se redujo un 13,6% el año pasado, las exportaciones ecuatorianas al bloque comunitario en este tiempo de crisis crecieron un 1,6%, y alcanzaron los 3.062 millones de euros, mientras que la importación de la UE cayó un 33%.

Con estos resultados, Ecuador mantuvo su histórico superávit con los Veintisiete, que alcanzó los 1.400 millones de euros.

Como ejemplo tangible, el representante europeo mencionó el impacto del acuerdo en la reducción de los precios promedio entre el 11% y el 34% para los vehículos de marcas europeas que se importan al país andino.

Ecuador cuenta con más de 1.120 empresas dedicadas a exportar a la Unión Europea, en su mayoría pymes, y aquellas que forman parte de la economía popular y solidaria lo hacen sin pagar aranceles.

Anotó que pese a que la UE fue el mayor inversor extranjero en 2019, las inversiones no superan los 515 millones de dólares anuales registrados en 2016, año de mayor bonanza.

Con todo, el tercer trimestre de 2020 registró un monto de inversiones de 357 millones en inversiones de la UE en el país.

BENEFICIOS PARA ESTADOS COMUNITARIOS

La embajadora de España en Ecuador, Elena Madrazo, destacó que el espíritu "colectivo" del acuerdo y que su país es el segundo socio comercial comunitario.

Resaltó el hito que representa un comercio bilateral del 28,65%, con exportaciones españolas y ecuatorianas que aumentaron significativamente.

Por su parte, el embajador de Hungría, Miklós Tamás Paczuk, apuntó como gran reto para Ecuador la diversificación de productos en la geografía comunitaria y puso de relieve la contribución del acuerdo a la creación de puestos de trabajo y la sostenibilidad.