Coronavirus.- Putin anuncia que se vacunará este martes contra el coronavirus

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este lunes que se vacunará contra el coronavirus el martes, 22 de marzo, aunque no ha precisado con cual de las tres vacunas rusas lo hará.



"La vacunación es, por supuesto, una elección voluntaria de cada persona, una decisión personal de cada uno. En particular, yo mismo pretendo hacerlo mañana", ha dicho Putin en una videoconferencia, según publica la agencia de noticias Sputnik.



En una reunión sobre la vacunación en el país, Putin también ha lamentado las recientes declaraciones del comisario europeo de Comercio Interior, Thierry Breton, quien aseguró este domingo que la Unión Europea no necesitaba la vacuna rusa contra el coronavirus.



"Nosotros no imponemos nada a nadie, pero cuándo escuchamos este tipo de declaraciones de los funcionarios nos preguntamos qué intereses defienden y a quién representan. ¿Los intereses de las farmacéuticas o los intereses de los ciudadanos europeos?", se ha preguntado Putin.



Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha contado que el presidente Putin se inmunizará con una de las tres vacunas rusas contra el coronavirus, sin detallar si será con la Sputnik V, o bien con EpiVacCorona y CoviVac.



Rusia, junto con Estados Unidos, China, India e Israel, es uno de los países que más ha avanzado en el calendario de vacunación. Según el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), unos 3,5 millones de rusos aproximadamente han sido inmunizados contra tras recibir las dos dosis de la vacuna Sputnik V.



"El primer componente de la vacuna ya lo han recibido 6,3 millones de personas", ha explicado Putin, quien ha remarcado la necesidad de "enviar la cantidad suficiente de vacunas a las regiones", así como "continuar informando a las personas sobre dónde, cómo y en qué momento pueden recibirla".



Las autoridades de Rusia han confirmado este lunes más de 9.000 casos y 350 muertos por coronavirus durante el último día, con la capital, Moscú, nuevamente como la ciudad con más contagios y fallecidos en el país. En total, han contraído la enfermedad 4.466.153 personas, de las cuales 95.391 han fallecido y otras 4.077.185 se han recuperado.