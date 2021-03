Coronavirus.- Al menos nueve detenidos por participar en una fiesta de carnaval no autorizada en Marsella

21/03/2021 Policías antidisturbios en Marsella, Francia POLITICA EUROPA FRANCIA JAN SCHMIDT-WHITLEY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Policía francesa ha informado este lunes de la detención de nueve personas por violar las restricciones impuestas para frenar el avance de la pandemia cuando participaban en una fiesta de carnaval no autorizada en la ciudad de Marsella.



Más de 6.500 personas participaron este domingo en un acto "no declarado" para celebrar el carnaval en el centro de Marsella, obligando a la Policía a tener que intervenir para disolver la concentración.



"Sin declararlo en prefectura, sin mascarilla, sin distanciamiento físico. Irresponsabilidad total de los participantes del carnaval", ha reprochado la Prefectura a través de Twitter.



La portavoz del Ministerio de Interior, Camille Chaize, ha lamentado lo ocurrido, calificándolo de "inaceptable", mientras el resto de franceses "se esfuerzan y se adaptan para respetar en la medida de lo posible las distintas normativas que tienen lugar para luchar contra esta pandemia".



"Ha habido decenas de sanciones, nueve detenciones, la custodia policial aún está en curso y tengo entendido que actualmente hay vínculos con la Fiscalía para judicializar lo máximo posible", ha contado Chaize.



Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los organizadores del evento, cuya celebración suele recaer en las asociaciones vecinales de los barrios del centro de Marsella por los que transcurre, como La Plaine, Cours Julien y Noailles.



Sin embargo, en esta ocasión, por motivos sanitarios, no se han encargado de ello. La concentración ha sido anunciada durante los últimos días en redes sociales, e incluso con carteles pegados en las calles de Marsella, informa el diario 'Le Parisien'.



Si bien Marsella no se encuentra en la zona de riesgo decretada por el gobierno galo la semana pasada, sus ciudadanos deben cumplir una serie de normas impuestas a nivel nacional, como el uso obligatorio de la mascarilla, evitar las aglomeraciones y cumplir con el toque de queda.



A la espera de que se hagan públicas las últimas cifras de la situación epidemiológica en Francia, las autoridades sanitarias han informado este domingo de unos 4,2 millones de casos acumulados y poco más de 92.300 fallecidos.