CDC advierten sobre posible ‘oleada evitable’ de covid-19

(Bloomberg) -- Los estadounidenses deben volver a comprometerse a usar cubrebocas y tomar otras medidas para evitar una nueva oleada del covid-19 en Estados Unidos, dijo el lunes un alto funcionario de salud en tanto que la Casa Blanca señaló que los envíos de la vacuna de Johnson & Johnson podrían estar por debajo del objetivo planteado en un inicio.

Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., dijo que los casos han comenzado a aumentar levemente, al tiempo que las admisiones hospitalarias permanecen estables y las muertes continúan disminuyendo. Las variantes, que en algunos casos son más contagiosas o más peligrosas, continúan propagándose, indicó.

“Estas estadísticas, en conjunto, deberían servir como una señal de advertencia para el pueblo estadounidense”, dijo en una conferencia de prensa. “Debemos actuar ahora y me preocupa que si no tomamos las medidas adecuadas ahora, tendremos otro aumento evitable”, como se está viendo en Europa.

Walensky repitió la advertencia de que los estados están levantando las restricciones demasiado pronto y pidió a los estadounidenses que sigan usando cubrebocas, eviten las multitudes y esperen para viajar, incluso si ya han sido vacunados.

“Estoy llamando al pueblo estadounidense a la acción, ya sea vacunado o no, para que se comprometa de nuevo a hacer lo correcto: tomar las medidas que ya sabemos que funcionan para detener el covid-19”, indicó.

Estados Unidos continúa aumentando el ritmo de su campaña de vacunación, registrando días consecutivos este fin de semana de al menos 3 millones de dosis administradas. En la misma sesión informativa, el asistente de la Casa Blanca Andy Slavitt, dijo que Johnson & Johnson aumentaría los envíos esta semana de su vacuna de una sola dosis y que estará cerca de alcanzar su objetivo de proporcionar 20 millones de dosis para fines de marzo.

“Obviamente, estamos trabajando muy de cerca con la compañía. Vamos a ver un buen aumento en los envíos de la vacuna de Johnson & Johnson esta semana”, indicó.

La Administración ha dicho que espera recibir casi la totalidad, o la totalidad, de su pedido inicial de J&J por 100 millones de dosis para fines de mayo, aunque la compañía solo se ha comprometido a proporcionarlo para fines de junio. Biden ordenó otros 100 millones de vacunas para la segunda mitad del año.

