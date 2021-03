Cancelado partido de eliminatorias entre Nicaragua y Santa Lucía en Managua

El seleccionador de fútbol de Nicaragua, el argentino Juan Vita. EFE/ Jorge Torres/Archivo

Managua, 22 mar (EFE).- El partido de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 entre las selecciones de Nicaragua y Santa Lucía previsto para el 24 de marzo en Managua ha sido cancelado, anunció este lunes la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) sin explicar los motivos.

"Oficialmente se cancela el partido que estaba programado ante Santa Lucía", indicó la Fenifut en su escueta declaración.

La Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) no se ha pronunciado al respecto pero versiones periodísticas en la región consideran que es inminente la retirada de Santa Lucía de las eliminatorias por las dificultades que le ha planteado la pandemia del coronavirus a un país de 182.000 habitantes.

Según las versiones, la federación de Santa Lucía no cuenta con los recursos para cubrir los gastos generados por el cumplimiento obligatorio de los protocolos sanitarios establecidos para competir en seguridad.

Por otra parte, el gobierno de Castries ha decidido restringir la entrada al país para neutralizar una nueva ola de contagios, y esa medida se extiende a sus jugadores venidos del exterior y las selecciones rivales.

La página deportiva Futbolnica también ha informado de que Santa Lucía no pudo poder reunir a los jugadores que militan en clubes de Europa debido a las restricciones por la covid-19.

Esta fue la razón central que produjo a comienzos del mes el aplazamiento de la doble jornada de las eliminatorias sudamericanas previstas para finales de marzo.

"Nuestra selección absoluta se prepara para enfrentar a Islas Turcas y Caicos el próximo sábado 27 de marzo en República Dominicana, siempre por la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022", continuó el comunicado de la Fenifut.

El seleccionador nicaragüense, el argentino Juan Vita, lamentó hoy la cancelación del partido.

"Es una lástima lo que está pasando. No creo que exista una ventaja o desventaja en lo deportivo porque ahora quedaremos cuatro selecciones en el grupo y pasará uno, tal como ya se había anunciado desde antes. Pero lo que si lamento es que ahora vamos a jugar dos partidos de visitante y solamente uno de local", declaró Vita.

"Son los desórdenes que causa la pandemia y toca comprenderlo, aunque sí lamento que otra selección que es un rival directo jugará dos juegos de local y solo uno de visita", añadió el entrenador.

Nicaragua ahora debutará el 27 de marzo frente a Islas Turcas y Caicos en el estadio Panamericano de República Dominicana.

La Azul y Blanco recibirá el 4 de junio a Belice y cerrará calendario frente a Haití en el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe.