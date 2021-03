Brasil supera los 295.000 muertos y los 12 millones de casos por covid-19

Personal médico transporta a un paciente en ambulancia el 21 de marzo de 2021 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Clínicas, en Porto Alegre (Brasil). EFE/ Marcelo Oliveira

Sao Paulo, 22 mar (EFE).- Brasil superó este lunes los 295.000 muertos y los 12 millones de casos por covid-19, en momentos en los que el país tiene escasez de medicamentos para intubar a pacientes enfermos de coronavirus ante el creciente número de ingresos.

Según el Consejo Nacional de Secretarías de Salud (CONAS), el país registró en las últimas 24 horas un total de 49.293 nuevos casos confirmados y 1.383 muertes por el virus, aunque las autoridades reconocen que las cifras suelen ser menores los fines de semana y los lunes debido a la falta de personal para contabilizar los datos.

De esta forma, el total de contagios en el país asciende a 12.047.526, mientras que el número de decesos suma ya 295.425 en poco más de un año de pandemia.

Brasil, el segundo país con más muertos y casos de covid-19 en números absolutos, atraviesa una segunda ola mucho más mortífera que la primera y los especialistas advierten que lo peor aún está por llegar.

La crítica situación de los hospitales ha obligado a las autoridades de diferentes regiones del país a adoptar medidas de restricción de la movilidad para intentar contener el avance del virus y reducir la presión del sistema sanitario, donde el Gobierno ha admitido que comienzan a escasear los medicamentos para la intubación de pacientes.

La ciudad de Río de Janeiro y la vecina Niteroi anunciaron este lunes unas nuevas medidas para contener el avance de la covid-19, que implican cerrar las "actividades no esenciales" durante diez días, en una decisión similar a la adoptada por la Alcaldía de Sao Paulo.

No obstante, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insistió este lunes en que la política de confinamientos para atajar el avance de la covid-19 "hace a los pobres más pobres" y también mata, pues lleva a muchas personas "a la depresión y el suicidio".

"Me dicen negacionista", pero "no dejan a la gente trabajar", sostuvo en una nueva crítica a los confinamientos parciales que han decretado en las últimas semanas gobernadores y alcaldes, contra los cuales el Gobierno ha presentado una demanda ante el Supremo.