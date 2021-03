Brasil supera 12 millones de casos, banqueros instan a la acción

Healthcare workers treat patients inside a Covid-19 intensive care unit (ICU) at a field hospital in the Heliopolis favela of Sao Paulo, Brazil, on Friday, March 19, 2021. States across the country are seeing ICU bed shortages and healthcare systems on the brink of collapse, including Sao Paulo which has hit 91% capacity.

(Bloomberg) -- Brasil ahora suma más de 12 millones de casos de covid-19, y los principales ejecutivos bancarios y de fondos de cobertura, exgobernadores de bancos centrales y empresarios clave instaron a los líderes políticos a hacer más para combatir la pandemia.

Figuras que incluyen a los hermanos multimillonarios Pedro y Joao Moreira Salles, copropietarios de Itaú Unibanco Holding, y el jefe de Credit Suisse Group AG en Brasil, Jose Olympio Pereira, llamaron al país “el epicentro global de covid-19” en una carta abierta. El panorama, dijo el grupo, se está volviendo más alarmante a medida que los sistemas de salud colapsan en medio de una situación económica y social “desoladora”.

“Estamos en una fase crítica de la pandemia y será clave que de ahora en adelante, las políticas públicas se tomen con base en datos, información confiable y evidencia científica”, dice la carta. La recesión “no se superará hasta que la pandemia sea controlada por una acción competente del gobierno federal”.

La carta fue firmada por más de 500 personas, según Thomas Conti, profesor de la escuela de negocios Insper, quien dijo haber ayudado a redactar la carta. La lista también incluye al administrador de fondos de cobertura más reconocido del país, Luis Stuhlberger, Pedro Passos, cofundador del gigante de la belleza de US$13.000 millones Natura & Co, Horacio Lafer Piva, accionista clave de la productora de pulpa y papel Klabin SA, Fersen Lambranho, presidente de la empresa privada -la empresa de capital GP Investments y Roberto Setubal, cuya familia controla Itaú junto con Moreira Salles. Los exjefes del banco central Ilan Goldfajn y Arminio Fraga también firmaron.

El grupo exhortó a la aceleración en la campaña de vacunación, la implementación de medidas de distanciamiento social, incentivos para el uso de cubrebocas y la creación de un plan de acción nacional para combatir el coronavirus. El domingo, el periódico Folha de S.Paulo publicó por primera vez el contenido de la carta.

En estos últimos días, Brasil ha registrado más casos y muertes diarias por covid-19 récord, a medida que el país lucha con una variante más contagiosa y la capacidad de los hospitales sobrepasada. La nación latinoamericana está solo por detrás de Estados Unidos en ambos conteos, y en las últimas 24 horas registró 49.293 nuevas infecciones por covid-19, lo que elevó la cifra total a 12,047,526. Las muertes reportadas aumentaron en 1.383 el lunes a 295.425, encaminándose a superar las 300.000 esta semana.

