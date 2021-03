Birmania.- La UE anuncia sanciones contra los responsables del golpe militar y la represión en Birmania

BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea (UE) aprobará este lunes sanciones contra los responsables del golpe militar y la represión en Birmania, según ha confirmado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, antes de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores.



De esta forma, la UE dará el paso para aplicar restricciones contra la junta militar, que tomó el poder el pasado 1 de febrero que depuso al Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la premio Nobel de la Paz y líder 'de facto' del país, Aung San Suu Kyi.



"Tanto en Etiopía como en Birmania la situación se está deteriorando. En el caso de Birmania vamos a adoptar sanciones contra once personas involucradas en el golpe", ha anunciado Borrell en declaraciones a su llegada a la reunión.



Las protestas ciudadanas contra la asonada militar se han sucedido en distintos puntos de Birmania durante semanas, siendo respondidas violentamente por las autoridades militares, lo que ha dejado un saldo de al menos 247 muertos, según el balance de organizaciones civiles.



Esta decisión coincide con el debate que mantendrán los ministros de la UE con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que pasarán revista a la situación de los Derechos Humanos en el planeta. En este marco, el bloque aprobará una nueva ronda de sanciones contra responsables de abusos de derechos en Rusia, China, Corea del Norte, Libia, Eritrea y Sudán del Sur, que afectará a once personas.



RELACIÓN CON TURQUÍA



Además, el punto principal en la agenda de este lunes es el futuro de la relación con Turquía, en un momento en el que la UE calibra un acercamiento aprovechando la mejoría en la crisis en el Mediterráneo oriental. La reunión de ministros será la antesala de la que mantengan sobre el mismo tema los jefes de Estado y de Gobierno este jueves.



El bloque maneja una oferta para renovar el acuerdo migratorio de 2016 y abordar una modernización de la unión aduanera, los dos principales incentivos para atraer al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan y encauzar la relación, gravemente dañada durante el pasado año, en el que se sucedieron sucesivos desencuentros con miembros de la UE como Grecia y Chipre.



La tensión en el Mediterráneo y la relación con Ankara ha generado divisiones en el seno de la UE los últimos tiempos, si bien después de que se haya relajado la tensión el bloque parece decidido a aprovechar la oportunidad para ahondar en el vínculo con un vecino ineludible. Ahora los estados miembro han cerrado filas y piden que el buen clima con Turquía se consolide en la práctica y con una visión a largo plazo, para ello el Alto Representante mantendrá una reunión con el ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, nada más acabe el Consejo de Asuntos Exteriores.



En Bruselas, la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, ha insistido en el interés de España en desarrollar una "agenda positiva", aunque ha reclamado pasos adelante de Turquía. "Llegamos esperanzados pero sabiendo que para esto necesitamos el concurso claro y decidido de Turquía", ha subrayado.



El mismo mensaje lo han emitido otros colegas de González Laya, como el finlandés, Pekka Haavisto, quien no obstante ha mostrado sus dudas sobre la situación de los derechos en el país, con la persecución del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y la salida de Turquía de la convención de Estambul sobre la violencia contra las mujeres.



En la misma línea se ha expresado Suecia, quien por voz de su ministra de Exteriores, Ann Linde, ha mostrado su "preocupación" por estos últimos episodios. Por su parte, el ministro de Exteriores eslovaco, Ivan Korcok, ha insistido en que la UE necesita "más respuestas" a las "preguntas pendientes" de Turquía.