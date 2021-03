Atlético Nacional, del brasileño Guimarães, gana y se trepa al liderato

El partido en Bogotá iba igualado 1-1, pero en tiempo de reposición Vladimir Hernández anotó el 2-1 para los Verdes. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Bogotá, 21 mar (EFE).- En un juego en donde hubo amago de gresca y polémica por un gol, Atlético Nacional dirigido por el brasileño Alexandre Guimarães, derrotó este domingo a domicilio a Millonarios 2-1, con lo que asumió el liderato de la liga con 24 puntos.

Los jugadores Embajadores alegaban fuera de lugar. Sin embargo, el árbitro Carlos Betancur validó el gol, decisión que luego confirmó revisando el VAR, ratificando que el tanto fue legal.

TRIUNFO Y LIDERATO

Atlético Nacional se quedó con los tres puntos al derrotar a domicilio 2-1 a Millonarios, en el clásico de la jornada liguera de Colombia.

Millonarios se fue arriba con diana de Cristian Arango, los del brasileño Alexandre Guimarães igualaron con Baldomero Perlaza y cuando ya se consumía el tiempo de reposición llegó el tanto de Vladimir Hernández para el 2-1.

Hubo amago de bronca entre los jugadores pero al final todo se calmó y Atlético Nacional celebró su triunfo y el liderato.

SIETE PARTIDOS SIN VICTORIAS

El Deportivo Cali completó hoy siete partidos seguidos sin conocer la victoria, incluyendo la Suramericana en la que Deportes Tolima lo goleó 3-0.

El empate 0-0 ante Deportes Tolima, el quinto en la liga, deja un preocupante panorama para el elenco dirigido por el uruguayo Alfredo Arias porque el equipo está frenado en la tabla de clasificación mientras que otros dan pasos grandes y se le acercan justo en el momento en que se están definiendo los ocho equipos que pasan a la siguiente fase.

Los ahorros le permiten al Cali seguir prendido en la parte alta de la tabla, pero no deja de preocupar que desde hace rato no gana y sus goleadores tienen cerrado el arco.

Con este empate, al menos de momento, Pijaos y Azucareros comparten el liderato de la liga con 24 puntos cada uno, pero pierden la posición con Atlético Nacional porque este tienen más goles.

MANO QUE NO VIO NADIE

El Independiente Medellín (21 puntos), que sufrió para armar la nómina para este juego por tener lesionados, suspendidos e infectados por coronavirus, igualó 2-2 con Deportivo Pasto (16 puntos).

Los visitantes anotaron primero por intermedio de Ray Vanegas, con la mano, y luego con Jeison Medina, mientras que en el local convirtieron Leonardo Castro y Andrés Cadavid.

La diana de Vanegas fue con la mano, pero ante la ausencia del servicio de VAR, el árbitro Andrés Rojas, lo validó. Luego sancionó una falta discutida sobre Castro, un penalti que convirtieron los anfitriones para salvar un punto y el invicto en casa.

JUNIOR, SIGUE EN RACHA GANADORA

El Junior de Barranquilla siguió saboreando las mieles de la victoria. La víctima de la fecha fue el Deportivo Pereira que pese a que le plantó cara los primeros 30 minutos al final sucumbió 3-0.

Abrió la cuenta Fredy Pajoy, aumentó Fredy Hinestroza y cerró el artillero Miguel Ángel Borja, que llegó a cinco dianas, dos menos que el argentino Agustín Vuletich, que lleva 7 y es el goleador del torneo.

Ahora Junior queda con 20 puntos, en tanto que Pereira bucea en el fondo de la tabla de clasificaciones con 7 unidades y con la sombra del descenso sobre su espalda.

Los Tiburones venían fortalecidos por el triunfo logrado la semana pasada en Copa Libertadores, al derrotar en el partido de vuelta 3-1 al venezolano Caracas, lo que le permitió avanzar a la Fase 3 para encontrarse con el Bolívar boliviano.

ENVIGADO, DEL ESPAÑOL ARASTEY, GANA

Con goles de Jader Maza y de Jhon Jáder Durán, de 17 años, el Envigado dirigido por el español José Arastey, sometió 2-1 a Santa Fe.

Los dirigidos por Harold Rivera acariciaron el empate gracias al gol de Kelvin Osorio, pero Maza anotó el segundo gol para el triunfo de los envigadeños.

"Llevamos tres partidos seguidos que nos marcan dos goles y me preocupa. Hemos tenido errores en la parte individual. Ahora se viene una seguidilla de partidos, y hay que recurrir al trabajo que se ha venido haciendo. Esto nos deja enseñanzas, quedan pocas fechas y tenemos que clasificarnos rápido", dijo el técnico Rivera.