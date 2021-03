Armenia.- El nuevo jefe del Ejército de Armenia dice que las FFAA "no tendrán participación" en la política del país

15/10/2020 El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián POLITICA ARMENIA INTERNACIONAL ADRIEN VAUTIER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército de Armenia, Artak Davtián, ha resaltado este lunes que las Fuerzas Armadas "no tendrán participación en ningún proceso político" al margen de la Constitución, tras la crisis desencadenada por el llamamiento de su predecesor, Onik Gasparián, y otros altos cargos militares a la dimisión del primer ministro, Nikol Pashinián.



"Por supuesto, aplicaremos todas las tareas y estoy seguro de que las Fuerzas Armadas no tendrán participación en ningún proceso político no contemplado por la Constitución y las leyes", ha dicho, según ha informado la agencia armenia de noticias, Armenpress.



Por su parte, Pashinián ha felicitado a Davtián por su vuelta al cargo, que ocupó entre 2018 y 2020, y ha manifestado que la misión a la que hace frente "no es fácil", dado que el país atraviesa "momentos muy difíciles" y a problemas "más que graves".



"Le deseo suerte en su posición respetable y deseo que podamos superar lo antes posible todas las dificultades a las que hacemos frente por razones conocidas", ha manifestado el primer ministro, quien ha apostado por mantener el carácter "apolítico" del Ejército.



El propio Pashinián anunció la semana pasada que el país celebrará elecciones parlamentarias el 20 de junio para intentar dar carpetazo a la crisis desencadenada por el llamamiento del Ejército a su dimisión tras el cese del entonces 'número dos' del Estado Mayor, Tiran Jachatrián.



Asimismo, defendió el cese de Gasparián, a pesar de que un tribunal falló a favor de su demanda cuestionando la constitucionalidad de la decisión. Davtián fue nombrado por Pashinián después de que el presidente, Armen Sarkisián, rechazara en dos ocasiones ratificar el cese de Gasparián.



La oposición ha exigido la renuncia de Pashinián desde que el primer ministro acordó con los presidentes de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y de Rusia, Vladimir Putin, el cese a partir del 10 de noviembre de los combates en Nagorno Karabaj. El acuerdo supone para Armenia la pérdida de parte del territorio que controlaba en esta región bajo soberanía azerí pero autoproclamada como independiente.