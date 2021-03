Alba Carrillo sale en defensa de Rocío Carrasco y se convierte en el azote público de Antonio David Flores

12/02/2019 La modelo Alba Carrillo durante una jornada de compras por la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Rocío Carrasco es una persona muy reservada y, con una vida casi monacal - apenas sale de su casa - son contados sus amigos 'de verdad', esos que sabes que no te fallarán y que estarán a tu lado incondicionalmente pase lo que pase. Unos amigos entre los que sabemos que se encuentran, además de Las Campos, Paulina Rubio o David Valldeperas, por poner algún ejemplo.



Y anoche, durante la emisión del documental de la hija de Rocío Jurado, 'Rocío, la verdad para seguir viva', constatamos que Alba Carrillo es una de ellas. Ambas se conocieron en el año 2014 gracias al programa de Telecinco 'Hable con ellas', en el que ambas trabajaban y, desde entonces, fraguaron una amistad que años después continúa imperturbable.



Tanto es así que Alba es de las colaboradoras que siempre se ha mantenido firme en su defensa de Rocío Carrasco y sus ataques furibundos a Antonio David, con el que coincidió a finales de 2019 en 'Gran Hermano Vip', protagonizando tensos enfrentamientos a causa del indisimulado 'odio' de la modelo por el colaborador. Y ahora comprendemos por qué.



La ex de Feliciano López conocía más detalles de la pesadilla que Rociíto vivió al lado de su exmarido y de su sufrimiento por la nula relación con sus hijos Rocío y David, presuntamente a causa de la alienación parental a la que se han visto sometidos por su padre.



Por ello, durante la emisión del documental, Alba se mostró de lo más participativa en redes sociales, compartiendo tweets de lo más beligerantes mostrando su apoyo a Rocío y retuiteando numerosos mensajes en los que se denunciaba el maltrato que presuntamente ha sufrido la joven por parte de Antonio David.



"Ojalà mucha gente tenga la misma fuerza para pedir perdón que tuvo en su momento para llamarla mala madre", aseguraba Alba, dedicando una reflexión a su amiga que demuestra su inmensa admiración y el cariño que le tiene: "Probablemente no haya heredado la voz de su madre pero sí su fuerza, y quizá no golpee como su padre pero si esquiva los golpes de la vida como él, con la cabeza bien alta. Rocío Carrasco, te quiero".



Convertida en el azote público de Antonio David, Alba no ha dudado en compartir varios de sus enfrentamientos en 'Gran Hermano Vip' - en los que dejaba clara su animadversión por el malagueño - y mandar un 'recado' públicamente a Rocío Flores pidiéndole un perdón público a su madre después de tantos años de alejamiento: "Espero que llegue la reflexión profunda y el perdón a su madre de la que ya no es "la niña", es una mujer. Ojalá haga esto y pase a ser una GRAN MUJER".