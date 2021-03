AI pide a la FIFA que presione para evitar abusos de trabajadores del Mundial

QTR04 DOHA (CATAR), 19/11/2013.- Obreros de varias nacionalidades que trabajan en la construcción del pabellón polidepertivo Lusail, esperan a bordo de unos autobuses para regresar al lugar donde se alojan, en Doha, Catar, hoy, martes 19 de noviembre de 2013. Amnistía Internacional (AI) hizo público el 17 de noviembre un duro informe sobre la situación de los trabajadores de la construcción en Catar, en el que La organización Amnistía Internacional (AI) pidió hoy a la FIFA que ejerza presión sobre las autoridades de Catar para poner fin a los abusos de los trabajadores migrantes antes de que dé comienzo el Mundial de fútbol de 2022, tras muchas denuncias en ese sentido. EFE/Str/Archivo

El Cairo, 22 mar (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) pidió hoy a la FIFA que ejerza presión sobre las autoridades de Catar para poner fin a los abusos de los trabajadores migrantes antes de que dé comienzo el Mundial de fútbol de 2022, tras muchas denuncias en ese sentido.

En un comunicado, AI informó de que ha enviado una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que le ha solicitado que "asuma sus responsabilidades para prevenir, mitigar y remediar" cualquier abuso de los derechos humanos que se esté produciendo en el marco de la Copa del Mundo.

"Catar ha hecho una serie de reformas positivas en los recientes años, en parte en respuesta a un mayor escrutinio después de que le fuera asignada la Copa del Mundo, pero demasiadas veces estas reformas no son implementadas correctamente y miles de trabajadores migrantes siguen siendo explotados y abusados", afirmó AI.

El jefe de Economía y Justicia Social de la organización a favor de los derechos humanos, Steve Cockburn, recordó en la nota que "esta Copa del Mundo no sería posible sin los trabajadores inmigrantes, que representan el 95 % de la fuerza laboral de Catar. Desde los estadios hasta las carreteras, la acogida y la seguridad (...)".

Cockburn agregó que "como ente organizar del Mundial, la FIFA tiene la responsabilidad" de limitar cualquier abuso de los derechos humanos en el marco de la competición, prevista para finales de 2022.

AI envió la carta a Infantino coincidiendo con la fase clasificatoria del Mundial esta semana, que según la organización es "un recordatorio" de que el tiempo se agota y la FIFA "debe actuar ahora" para que Catar 2022 no se vea comprometido por los abusos y violaciones de los derechos de los trabajadores.

Desde un primer momento, las organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones de los obreros que construyen los estadios del Mundial, pero a medida que las obras están siendo completadas y que se acerca la fecha de la competición, AI destacó que otros trabajadores de otros sectores pueden verse afectados.